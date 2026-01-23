Pubblicità
Redazione Goal

Serie B: risultati e marcatori della 21ª giornata

I risultati della ventunesima giornata di Serie B: l'Empoli nell'anticipo crolla contro la Carrarese.

  • CARRARESE-EMPOLI 3-0

    Marcatori: 28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

  • MANTOVA VENEZIA

    • Sabato ore 15
  • JUVE STABIA-ENTELLA

    • Sabato ore 15

  • FROSINONE-REGGIANA

    • Sabato ore 15
  • MONZA-PESCARA

    • Sabato ore 15

  • CESENA-BARI

    • Sabato ore 15
  • MODENA-PALERMO

    • Sabato ore 17:15

  • SPEZIA-AVELLINO

    • Sabato ore 19:30
  • SUDTIROL-PADOVA

    • Domenica ore 15

  • CATANZARO-SAMPDORIA

    • Domenica ore 17:15
