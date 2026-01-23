Getty Images Sport
Serie B: risultati e marcatori della 21ª giornata
CARRARESE-EMPOLI 3-0
Marcatori: 28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
MANTOVA VENEZIA
- Sabato ore 15
JUVE STABIA-ENTELLA
- Sabato ore 15
FROSINONE-REGGIANA
- Sabato ore 15
MONZA-PESCARA
- Sabato ore 15
CESENA-BARI
- Sabato ore 15
MODENA-PALERMO
- Sabato ore 17:15
SPEZIA-AVELLINO
- Sabato ore 19:30
SUDTIROL-PADOVA
- Domenica ore 15
CATANZARO-SAMPDORIA
- Domenica ore 17:15
