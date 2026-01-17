Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 20ª giornata
SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA 1-1
- Marcatori: 34' Cherubini (S), 74' Parodi (V)
AVELLINO-CARRARESE 1-2
- Marcatori: 2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
EMPOLI-SUDTIROL 0-1
- Marcatori: 24' Pecorino
MONZA-FROSINONE 2-2
- Marcatori: 4' Ghedjemis (F), 23' Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi
PADOVA-MANTOVA 1-2
- Marcatori: 32' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
VENEZIA-CATANZARO 3-1
- Marcatori: 6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 86' rig. Adorante (V)
REGGIANA-CESENA
sabato 17 gennaio, ore 17.15
BARI-JUVE STABIA
sabato 17 gennaio, ore 19.30
PESCARA-MODENA
domenica 18 gennaio, ore 15.00
PALERMO-SPEZIA
domenica 18 gennaio, ore 17.15
