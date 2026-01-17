Pubblicità
Venezia fansGetty Images
Michael Di Chiaro

Serie B: risultati e marcatori della 20ª giornata

I lagunari battono 3-1 il Catanzaro e, approfittando del pari nel big match, si portano a -1 dalla vetta. Successi esterni per Carrarese, Mantova e Sudtirol.

  • SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA 1-1

    • Marcatori: 34' Cherubini (S), 74' Parodi (V)
  • AVELLINO-CARRARESE 1-2

    • Marcatori: 2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
  • EMPOLI-SUDTIROL 0-1

    • Marcatori: 24' Pecorino

  • MONZA-FROSINONE 2-2

    • Marcatori: 4' Ghedjemis (F), 23' Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi
  • PADOVA-MANTOVA 1-2

    • Marcatori: 32' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)

  • VENEZIA-CATANZARO 3-1

    • Marcatori: 6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 86' rig. Adorante (V)
  • REGGIANA-CESENA

    sabato 17 gennaio, ore 17.15

  • BARI-JUVE STABIA

    sabato 17 gennaio, ore 19.30

  • PESCARA-MODENA

    domenica 18 gennaio, ore 15.00

  • PALERMO-SPEZIA

    domenica 18 gennaio, ore 17.15

