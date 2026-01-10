Pubblicità
Pescara fansGetty Images
GOAL

Serie B: risultati e marcatori della 19ª giornata

Il Frosinone batte il Catanzaro, il Venezia sbanca Reggio Emilia, Monza ko con l'Entella, la Sampdoria cade ad Avellino, Carrarese-Bari 1-0, perde anche lo Spezia.

  • AVELLINO-SAMPDORIA 2-1

    Marcatori: 31' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85' rig. Coda (S)

  • CARRARESE-BARI 1-0

    Marcatori: 50' Abiuso

  • FROSINONE-CATANZARO 2-0

    Marcatori: 81' Monterisi, 98' Ghedjemis

  • REGGIANA-VENEZIA 1-3

    Marcatori: 21' Adorante (V), 34' rig. Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

  • SUDTIROL-SPEZIA 2-1

    Marcatori: 31' Vlahovic (SP), 34' Pecorino (SU), 51' Kofler (SU)

  • VIRTUS ENTELLA-MONZA 1-0

    Marcatori: 84' rig. Franzoni

  • JUVE STABIA-PESCARA 2-2

    Marcatori: 35' Olzer (P), 68' Correia (J), 89' rig. Candellone (J), 93' Sgarbi (P)

  • CESENA-EMPOLI

    Ore 19:30

  • MANTOVA-PALERMO

    Domenica ore 15

  • PADOVA-MODENA

    Domenica ore 17:15

