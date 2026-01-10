Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 19ª giornata
AVELLINO-SAMPDORIA 2-1
Marcatori: 31' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85' rig. Coda (S)
CARRARESE-BARI 1-0
Marcatori: 50' Abiuso
FROSINONE-CATANZARO 2-0
Marcatori: 81' Monterisi, 98' Ghedjemis
REGGIANA-VENEZIA 1-3
Marcatori: 21' Adorante (V), 34' rig. Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
SUDTIROL-SPEZIA 2-1
Marcatori: 31' Vlahovic (SP), 34' Pecorino (SU), 51' Kofler (SU)
VIRTUS ENTELLA-MONZA 1-0
Marcatori: 84' rig. Franzoni
JUVE STABIA-PESCARA 2-2
Marcatori: 35' Olzer (P), 68' Correia (J), 89' rig. Candellone (J), 93' Sgarbi (P)
CESENA-EMPOLI
Ore 19:30
MANTOVA-PALERMO
Domenica ore 15
PADOVA-MODENA
Domenica ore 17:15
