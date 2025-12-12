Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 16ª giornata
PALERMO-SAMPDORIA 1-0
Marcatori: 29’ Le Douaron
JUVE STABIA-EMPOLI
Sabato alle 15:00
REGGIANA-PADOVA
Sabato alle ore 15:00
SPEZIA-MODENA
Sabato alle ore 15:00
SUDTIROL-BARI
Sabato alle ore 15:00
VENEZIA-MONZA
Sabato alle ore 15:00
CATANZARO-AVELLINO
Sabato alle ore 17:15
CESENA-MANTOVA
Sabato alle ore 19:30
CARRARESE-ENTELLA
Domenica alle ore 15:00
PESCARA-FROSINONE
Domenica alle ore 17:15
