Serie B: risultati e marcatori della 16ª giornata

Sedicesima giornata per il campionato di Serie B: il turno si è aperto con il successo per 1-0 del Palermo contro la Sampdoria.

  • PALERMO-SAMPDORIA 1-0

    Marcatori: 29’ Le Douaron

  • JUVE STABIA-EMPOLI

    Sabato alle 15:00

  • REGGIANA-PADOVA

    Sabato alle ore 15:00

  • SPEZIA-MODENA

    Sabato alle ore 15:00

  • SUDTIROL-BARI

    Sabato alle ore 15:00

  • VENEZIA-MONZA

    Sabato alle ore 15:00

  • CATANZARO-AVELLINO

    Sabato alle ore 17:15

  • CESENA-MANTOVA

    Sabato alle ore 19:30

  • CARRARESE-ENTELLA

    Domenica alle ore 15:00

  • PESCARA-FROSINONE

    Domenica alle ore 17:15

