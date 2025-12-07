Pubblicità
Palermo fansGetty Images
GOAL

Serie B: risultati e marcatori della 15ª giornata

Il 15esimo turno di Serie B si apre con il grosso colpo del Palermo a Empoli: il team isolano conquista il successo per 3-1, allungando sui toscani a +6 in classifica.

  • EMPOLI-PALERMO 1-3

    Marcatori: 7' Le Douaran (P), 18' Pohjanpalo (P), 63' Pellegri (E), 75' Pohjanpalo (P)

  • SAMPDORIA-CARRARESE

    • Domenica ore 19.30
  • MODENA-CATANZARO

    • Lunedì ore 12.30

  • AVELLINO-VENEZIA

    • Lunedì ore 15.00
  • FROSINONE-JUVE STABIA

    • Lunedì ore 15.00

  • MONZA-SUDTIROL

    • Lunedì ore 15.00
  • MANTOVA-REGGIANA

    • Lunedì ore 15.00

  • PADOVA-CESENA

    • Lunedì ore 15.00
  • BARI-PESCARA

    • Lunedì ore 17.15

  • ENTELLA-SPEZIA

    • Lunedì ore 19.30
Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM
Serie B
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV
Empoli crest
Empoli
EMP