Serie B: risultati e marcatori della 15ª giornata
EMPOLI-PALERMO 1-3
Marcatori: 7' Le Douaran (P), 18' Pohjanpalo (P), 63' Pellegri (E), 75' Pohjanpalo (P)
SAMPDORIA-CARRARESE
- Domenica ore 19.30
MODENA-CATANZARO
- Lunedì ore 12.30
AVELLINO-VENEZIA
- Lunedì ore 15.00
FROSINONE-JUVE STABIA
- Lunedì ore 15.00
MONZA-SUDTIROL
- Lunedì ore 15.00
MANTOVA-REGGIANA
- Lunedì ore 15.00
PADOVA-CESENA
- Lunedì ore 15.00
BARI-PESCARA
- Lunedì ore 17.15
ENTELLA-SPEZIA
- Lunedì ore 19.30
