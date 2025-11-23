Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 13ª giornata
CATANZARO-PESCARA 3-3
Marcatori: 10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C), 93' Corazza (P)
AVELLINO-EMPOLI 0-3
Marcatori: 17' Elia, 47' pt Saporiti, 95' Pellegri
CARRARESE-REGGIANA 0-0
Marcatori: -
VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-1
Marcatori: 44' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
PADOVA-VENEZIA 0-2
Marcatori: 9’ Busio, 67’ rig. Yeboah
BARI-FROSINONE 2-3
Marcatori: 12' Raimondo (F), 21' Verreth (B), 27' Bracaglia (F), 42' Ghedjemis (F), 48' p.t. Castrovilli (B)
MANTOVA-SPEZIA 4-1
Marcatori: 4' Aurelio (S), 33' Ruocco, 58' Cella, 81' e 92' Marras (M)
MODENA-SUDTIROL 0-0
MONZA-CESENA 1-0
Marcatori: 37' Obiang
SAMPDORIA-JUVE STABIA
Lunedì ore 20:30
