mota keita monza 2025Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 13ª giornata

Il Monza batte anche il Cesena e allunga a +3 sul Modena (0-0 col Sudtirol), il Frosinone vince a Bari, Palermo fermato sul pari dall'Entella. Ok il Venezia, risale l'Empoli.

  • CATANZARO-PESCARA 3-3

    Marcatori: 10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C), 93' Corazza (P)

  • AVELLINO-EMPOLI 0-3

    Marcatori: 17' Elia, 47' pt Saporiti, 95' Pellegri

  • CARRARESE-REGGIANA 0-0

    Marcatori: -

  • VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-1

    Marcatori: 44' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

  • PADOVA-VENEZIA 0-2

    Marcatori: 9’ Busio, 67’ rig. Yeboah 

  • BARI-FROSINONE 2-3

    Marcatori: 12' Raimondo (F), 21' Verreth (B), 27' Bracaglia (F), 42' Ghedjemis (F), 48' p.t. Castrovilli (B)

  • MANTOVA-SPEZIA 4-1

    Marcatori: 4' Aurelio (S), 33' Ruocco, 58' Cella, 81' e 92' Marras (M)

  • MODENA-SUDTIROL 0-0

  • MONZA-CESENA 1-0

    Marcatori: 37' Obiang

  • SAMPDORIA-JUVE STABIA

    Lunedì ore 20:30

