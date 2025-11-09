Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 12ª giornata
Pubblicità
SPEZIA-BARI 1-1
Marcatori: 7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
EMPOLI-CATANZARO 1-0
Marcatore: 59' Shpendi
- PubblicitàPubblicità
FROSINONE-MODENA 2-2
Marcatori: 9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 89' Massolin (M)
MANTOVA-PADOVA 1-0
Marcatore: 84' Ruocco
- PubblicitàPubblicità
REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 0-0
SUDTIROL-CARRARESE 1-1
Marcatori: 49' Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
- PubblicitàPubblicità
JUVE STABIA-PALERMO 1-0
Marcatore: 38' Cacciamani
VENEZIA-SAMPDORIA 3-1
Marcatori: 24' Busio (V), 34' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
- PubblicitàPubblicità
CESENA-AVELLINO 3-0
Marcatori: 27' Ciervo, 50' pt Shpendi, 51' Blesa
PESCARA-MONZA 0-2
Marcatori: 28' Keita, 48' Colpani
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità