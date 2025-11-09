Pubblicità
Keita MonzaGetty Images
GOAL

Serie B: risultati e marcatori della 12ª giornata

La Samp cade anche a Venezia, il big match tra Frosinone e Modena finisce in parità, l'Empoli batte il Catanzaro e respira così come il Mantova. Donadoni debutta con un pari, la Juve Stabia sorprende il Palermo, il Monza vola in vetta.

  • SPEZIA-BARI 1-1

    Marcatori: 7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

  • EMPOLI-CATANZARO 1-0

    Marcatore: 59' Shpendi

  • FROSINONE-MODENA 2-2

    Marcatori: 9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 89' Massolin (M)

  • MANTOVA-PADOVA 1-0

    Marcatore: 84' Ruocco

  • REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 0-0

  • SUDTIROL-CARRARESE 1-1

    Marcatori: 49' Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

  • JUVE STABIA-PALERMO 1-0

    Marcatore: 38' Cacciamani

  • VENEZIA-SAMPDORIA 3-1

    Marcatori: 24' Busio (V), 34' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)

  • CESENA-AVELLINO 3-0

    Marcatori: 27' Ciervo, 50' pt Shpendi, 51' Blesa

  • PESCARA-MONZA 0-2

    Marcatori: 28' Keita, 48' Colpani

