Modena fans

Serie B: risultati e marcatori della 11ª giornata

Dopo il 4-3 dell'Avellino sulla Reggiana al Partenio, il Frosinone espugna Carrara 2-0. Pari tra Padova e Sudtirol, 5-0 per il Palermo. Vince ancora il Modena capolista, il Monza tiene il passo.

  • AVELLINO-REGGIANA 4-3

    Marcatori: 21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

  • CARRARESE-FROSINONE 0-2

    Marcatori: 41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

  • PADOVA-SUDTIROL 1-1

    Marcatori: 43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

  • VIRTUS ENTELLA-EMPOLI 1-0

    • Marcatori: 86' Tiritiello
  • PALERMO-PESCARA 5-0

    • Marcatori: 23' Pierozzi, 47' Segre, 58' Pierozzi, 72' Brunori, 83' Diakite

  • BARI-CESENA 1-0

    Marcatori: 79' Gytkjaer

  • CATANZARO-VENEZIA 2-1

    Marcatori: 54' Iemmello (C), 59' Yeboah (C), 80' Alesi (C)

  • MODENA-JUVE STABIA 3-0

    Marcatori: 14' Nieling, 69' rig.Gliozzi, 90' aut.Ruggero

  • MONZA-SPEZIA 1-0

    Marcatore: 53' Ravanelli

  • SAMPDORIA-MANTOVA 0-1

    Marcatore: 87' Ruocco

