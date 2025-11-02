Getty
Serie B: risultati e marcatori della 11ª giornata
AVELLINO-REGGIANA 4-3
Marcatori: 21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
CARRARESE-FROSINONE 0-2
Marcatori: 41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
PADOVA-SUDTIROL 1-1
Marcatori: 43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
VIRTUS ENTELLA-EMPOLI 1-0
- Marcatori: 86' Tiritiello
PALERMO-PESCARA 5-0
- Marcatori: 23' Pierozzi, 47' Segre, 58' Pierozzi, 72' Brunori, 83' Diakite
BARI-CESENA 1-0
Marcatori: 79' Gytkjaer
CATANZARO-VENEZIA 2-1
Marcatori: 54' Iemmello (C), 59' Yeboah (C), 80' Alesi (C)
MODENA-JUVE STABIA 3-0
Marcatori: 14' Nieling, 69' rig.Gliozzi, 90' aut.Ruggero
MONZA-SPEZIA 1-0
Marcatore: 53' Ravanelli
SAMPDORIA-MANTOVA 0-1
Marcatore: 87' Ruocco
