Serie B, i playout tra il 15 e 20 giugno: per la data si attende la Corte d’Appello, il Milan Futuro può essere ripescato in Serie C Serie C Milan Futuro Sampdoria Serie B Salernitana

Le date dei playout fissate per giugno, mentre la FIGC attende la sentenza sul caso Brescia e il Milan Futuro spera nel ripescaggio in Serie C.