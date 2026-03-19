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Francesco Schirru

Serie B, i playoff si faranno? Non sono ancora matematici, ma la distanza nelle posizioni chiave è minima

Solamente una volta i playoff non si sono disputati, anche il 2026 sembra andare nella direzione delle gare post campionato per la terza promossa in Serie A.

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Pian piano, e neanche tanto, si sta andando verso la conclusione del campionato di Serie B 2026. Come di consueto a poche giornate dal termine regna l'equilibrio sia nella zona playoff che in quella playout, con entrambi che dovrebbero disputarsi vista la risicata distanza nelle posizioni chiave.

Anche nel 2025/2026 è stato confermato il regolamento che prevede la disputa dei playoff qualora la distanza tra terza e quarta risulti essere più di 15 punti. Stesso discorso per i playout, di scena solamente con quattro o meni punti tra la 16esima e la 17esima.

Nonostante non siano ancora matematici, con appena sette giornate da disputare la possibilità si avvicina ancora una volta. La regola della disputa dei playoff è praticamente ferrea, con una sola eccezione per distanza eccessiva: nel 2006/2007 Juventus, Genoa e Napoli salirono in Serie A direttamente, senza ulteriori gare post campionato.

  • MINI-FUGA PER IL VENEZIA

    Tra le favorite per il ritorno in Serie A, il Venezia ha fin qui rispettato le aspettative guidando la classifica di Serie B dopo 31 turni. Il team veneto si trova a +5 sul terzo posto occupato dal Frosinone in vista della 32esima giornata: una mini-fuga che non assicura certo un vicinissimo ritorno nella massima serie, ma che rende la squadra di Stroppa la favorita.

    Sin dal 22esimo turno il Venezia si trova in cima alla classifica di Serie B, o al massimo l'ha condivisa per un breve periodo.

    Il big match della 32esima giornata vedrà il Monza secondo in classifica come avversaria del Venezia, per un match che potrebbe garantire un'ulteriore fuga o vedere una doppia capolista in vetta.


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  • IL BIG MATCH CHE AIUTA LE INSEGUITRICI

    Visto il big match tra Venezia e Monza, non ci potrà essere una doppia fuga da parte delle prime due in classifica. Comunque vada l'incontro, dunque, Palermo e Frosinone potranno avvicinare il primo o il secondo posto, quelli che valgono la promozione diretta nella massima serie 2026/2027.

    La giornata a cavallo tra fine inverno e inizio primavera sarà una delle più importanti di questa annata, considerando i punti preziossimi in palio derivanti dallo scontro diretto tra prima e seconda in classifica.

    Oltre a Palermo e Frosinone spera di avvicinarsi al secondo posto anche il Catanzaro, attualmente quinto e leggermente staccato dalla zona per la promozione diretta in Serie A.

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