Serie B, i playoff si faranno? Non sono ancora matematici, ma la distanza nelle posizioni chiave è minima

Pian piano, e neanche tanto, si sta andando verso la conclusione del campionato di Serie B 2026. Come di consueto a poche giornate dal termine regna l'equilibrio sia nella zona playoff che in quella playout, con entrambi che dovrebbero disputarsi vista la risicata distanza nelle posizioni chiave.

Anche nel 2025/2026 è stato confermato il regolamento che prevede la disputa dei playoff qualora la distanza tra terza e quarta risulti essere più di 15 punti. Stesso discorso per i playout, di scena solamente con quattro o meni punti tra la 16esima e la 17esima.

Nonostante non siano ancora matematici, con appena sette giornate da disputare la possibilità si avvicina ancora una volta. La regola della disputa dei playoff è praticamente ferrea, con una sola eccezione per distanza eccessiva: nel 2006/2007 Juventus, Genoa e Napoli salirono in Serie A direttamente, senza ulteriori gare post campionato.