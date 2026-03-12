A dieci giornate dal termine del campionato, il dato sui marcatori inizia a risultare quantomeno preoccupante.

C’è infatti un solo giocatore in doppia cifra, Lautaro Martínez a quota 14, seguito da sei giocatori a quota nove: Leao, Yildiz, Hojlund, Douvikas, Davis e Nico Paz.

Alcuni protagonisti stanno invece deludendo, come Kean e Orsolini, entrambi a sette goal e protagonisti di una stagione complicata, o i centravanti della Juventus, David e Openda, che insieme hanno collezionato appena sei reti.