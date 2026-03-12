Goal.com
Serie A GFX
Michael Baldoin

Serie A senza goleador: dopo 28 giornate solo Lautaro Martínez in doppia cifra, mai così pochi goal negli ultimi 40 anni

A dieci giornate dalla fine del campionato, solo l’attaccante argentino dell’Inter ha raggiunto la doppia cifra di goal: un dato che, a questo punto della stagione, non si registrava da decenni.

Il finale di stagione della Serie A 2025/26 è ancora tutto da scrivere: lo Scudetto potrebbe riaprirsi, la lotta per la Champions League resta agguerrita e la corsa per la salvezza coinvolge diverse squadre.

Ciò che però appare invece evidente riguarda la classifica marcatori: dopo 28 giornate, soltanto Lautaro Martínez ha raggiunto la doppia cifra di reti.

Un evento piuttosto raro e sorprendente se confrontato con la scorsa stagione, quando a questo punto del torneo ben sette giocatori erano già in doppia cifra.

  • David JuventusGetty Images

    IN SERIE A MANCANO I GOLEADOR: SOLTANTO LAUTARO IN DOPPIA CIFRA

    A dieci giornate dal termine del campionato, il dato sui marcatori inizia a risultare quantomeno preoccupante.

    C’è infatti un solo giocatore in doppia cifra, Lautaro Martínez a quota 14, seguito da sei giocatori a quota nove: Leao, Yildiz, Hojlund, Douvikas, Davis e Nico Paz.

    Alcuni protagonisti stanno invece deludendo, come Kean e Orsolini, entrambi a sette goal e protagonisti di una stagione complicata, o i centravanti della Juventus, David e Openda, che insieme hanno collezionato appena sei reti.

  • Mateo Retegui AtalantaGetty Images

    IL CONFRONTO CON LA PASSATA STAGIONE

    Solo un anno fa, allo stesso punto del torneo, i giocatori in doppia cifra erano ben sette.

    Retegui ne aveva segnati 22 con l’Atalanta, seguito da Kean con 15 e da Thuram e Lookman con 13 ciascuno.

    A completare il quadro c’erano Lukaku con il Napoli, Lucca con l’Udinese e proprio Lautaro con l’Inter, tutti a quota 10.

    Solo una giornata più tardi, il numero dei marcatori in doppia cifra era salito a 10 grazie all’ingresso di Orsolini, Dovbyk e Krstovic.

  • Platini JuventusGetty Images

    APPENA 14 RETI DOPO 28 GARE STAGIONALI: NON ACCADEVA DA OLTRE 40 ANNI

    Appena 14 reti nelle prime 28 giornate di Serie A rappresentano un numero così basso che, per il capocannoniere a questo punto del torneo, non si registrava da oltre quattro decenni.

    Per trovare un precedente bisogna tornare alla stagione 1982/83, quando il giocatore con più marcature dopo 28 partite era Alessandro Altobelli, fermo a quota 14.

    A fine campionato fu però Michel Platini, allora a 13 goal dopo 28 giornate, a laurearsi capocannoniere con la maglia della Juventus grazie a 16 reti complessive.

    La stagione in corso rappresenta quindi un caso unico: per la prima volta dopo 28 giornate soltanto un giocatore ha raggiunto la doppia cifra di goal, mentre in passato erano sempre stati almeno due i marcatori a tagliare questo traguardo.

  • Lautaro Del PieroGetty Images

    LA SERIE A 2025/26 RISCHIA DI ENTRARE NELLA STORIA

    Dieci giornate per cambiare rotta: altrettante per Lautaro Martínez per evitare un record negativo in Serie A.

    Con il campionato a 20 squadre, il capocannoniere con il minor numero di goal in una stagione fu Alessandro Del Piero nel 2007/08, autore di 21 reti con la Juventus.

    Il capitano argentino dell’Inter, che sta recuperando da un infortunio, avrà quindi 10 gare (o forse meno, a seconda delle sue condizioni) per eguagliare il traguardo del leggendario capitano bianconero: in caso contrario, questa edizione a 20 squadre registrerà il capocannoniere meno prolifico di sempre.

