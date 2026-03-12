Il finale di stagione della Serie A 2025/26 è ancora tutto da scrivere: lo Scudetto potrebbe riaprirsi, la lotta per la Champions League resta agguerrita e la corsa per la salvezza coinvolge diverse squadre.
Ciò che però appare invece evidente riguarda la classifica marcatori: dopo 28 giornate, soltanto Lautaro Martínez ha raggiunto la doppia cifra di reti.
Un evento piuttosto raro e sorprendente se confrontato con la scorsa stagione, quando a questo punto del torneo ben sette giocatori erano già in doppia cifra.