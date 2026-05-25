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Francesco Schirru

La prossima Serie A 2026/27 ha le sue date ufficiali: si parte ad agosto, ultima giornata a maggio

Serie A
Coppa Italia

Due i turni infrasettimanali nella nuova Serie A, con una sosta natalizia prevista a fine dicembre. Annunciate anche le date della Coppa Italia che prenderà il via in estate.

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All'indomani della conclusione del campionato di Serie A 25/26, sono state annunciate le date per la prossima stagione.

Il calcio italiano andrà in pausa per meno di tre mesi, per poi riprendere con il nuovo torneo in cui le compagini proveranno a dare la caccia all'Inter, nuovamente in prima fila per conquistare lo Scudetto. Alla pari della Serie A, inoltre, sono state svelate anche le date della Coppa Italia, che comincerà leggermente prima rispetto alla Serie A e vedrà anche in questo caso l'Inter davanti a tutte dopo aver vinto il trofeo ai danni della Lazio.

Come di consueto la Serie A comincerà ad agosto e si concluderà a maggio: l'annata 26/27, vedrà due turni infrasettimanali e una mini pausa alla fine dell'anno solare, nonchè alcuni stop per le gare delle Nazionali.

  • TUTTE LE DATE DELLA NUOVA SERIE A

    Prima giornata: 23 agosto 2026

    Pausa nazionale: 27 settembre 2026

    Pausa nazionale: 4 ottobre 2026

    Turno infrasettimanale: 28 ottobre 2026

    Pausa nazionale: 15 novembre 2026

    Sosta natalizia: 27 dicembre 2026

    Turno infrasettimanale: 6 gennaio 2027

    Pausa nazionale: 28 marzo 2027

    Ultima giornata: 30 maggio 2027

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  • COPPA ITALIA 2026/2027, LE DATE

    Turno preliminare: 09/08/2026

    Trentaduesimi: 16/08/2026

    Sedicesimi: 02/09/2026

    Ottavi: 02 e 16/12/2026

    Quarti: 03 e 10/02/2027

    Semifinali (andata): 03/03/2027

    Semifinali (ritorno): 21/04/2027

    Finale: 19/05/2027

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