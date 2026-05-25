All'indomani della conclusione del campionato di Serie A 25/26, sono state annunciate le date per la prossima stagione.
Il calcio italiano andrà in pausa per meno di tre mesi, per poi riprendere con il nuovo torneo in cui le compagini proveranno a dare la caccia all'Inter, nuovamente in prima fila per conquistare lo Scudetto. Alla pari della Serie A, inoltre, sono state svelate anche le date della Coppa Italia, che comincerà leggermente prima rispetto alla Serie A e vedrà anche in questo caso l'Inter davanti a tutte dopo aver vinto il trofeo ai danni della Lazio.
Come di consueto la Serie A comincerà ad agosto e si concluderà a maggio: l'annata 26/27, vedrà due turni infrasettimanali e una mini pausa alla fine dell'anno solare, nonchè alcuni stop per le gare delle Nazionali.