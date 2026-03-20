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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Serie A fuori dai quarti di Champions per la settima volta dal 2003: Italia sorpassata del Portogallo, scivola al quinto posto nel ranking UEFA

Per la settima volta dal 2003 ad oggi nessun club di Serie A tra le migliori otto d’Europa: l'Italia scivola al quinto posto nel ranking, mentre Liga e Premier dominano.

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Ancora una volta il verdetto è netto e non lascia spazio a interpretazioni: nessuna squadra italiana sarà presente nei quarti di finale di Champions League

La sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco ha chiuso definitivamente i giochi, certificando un’assenza che pesa non solo sul piano sportivo ma anche su quello del prestigio internazionale e del ranking UEFA

Un risultato che riapre puntualmente il dibattito sullo stato di salute del calcio italiano e che conferma una tendenza ormai consolidata nel tempo.

  • ASSENZA CHE FA RUMORE

    Dopo l’eliminazione dell’Atalanta per mano del Bayern Monaco, la fotografia è impietosa: nessun club di Serie A tra le prime otto d’Europa

    La squadra guidata da Palladino, pur eliminata, aveva almeno evitato un’uscita ancora più precoce grazie alla rimonta nei playoff contro il Borussia Dortmund. 

    Senza quel passaggio del turno, l’Italia non avrebbe avuto neppure una rappresentante agli ottavi, eventualità mai verificatasi nella storia della Champions moderna.

    Il dato, tuttavia, resta grave e non rappresenta un episodio isolato. Dal 2003, infatti, per ben sette volte nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale, confermando un trend negativo sempre più ricorrente.

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  • DAL PASSATO VINCENTE AL RECENTE DECLINO

    Negli ultimi vent’anni il confronto con il passato accentua il senso di ridimensionamento. 

    Nella stagione 2008/2009 l’assenza ai quarti rappresentava un caso isolato, incastonato tra il trionfo del Milan nel 2006/2007 e il Triplete dell’Inter nel 2009/2010. 

    In quegli anni, Milan, Inter e Juventus riuscivano a portare fino a tre squadre ai quarti per due stagioni consecutive, nel 2005 e nel 2006.

    Un exploit replicato soltanto nel 2022/2023, stagione comunque considerata un’eccezione, anche alla luce dei percorsi europei di Roma e Fiorentina nelle altre competizioni, entrambe arrivate in finale ma senza successo. 

    Negli anni più recenti, invece, le eliminazioni precoci si sono accumulate, confermando una difficoltà strutturale.

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  • RANKING UEFA: IL PORTOGALLO SORPASSA L’ITALIA

    Le conseguenze non si limitano al campo. L’eliminazione delle squadre italiane ha inciso pesantemente sul ranking UEFA stagionale: l’Italia è scivolata al quinto posto, superata anche dal Portogallo grazie ai risultati di Sporting in Champions League e Braga in Europa League.

    Il divario con le federazioni di vertice si è ampliato sensibilmente. 

    In Champions League, l’Inghilterra porta ai quarti due squadre su sei partecipanti, mentre la Spagna ne schiera addirittura tre, confermando un dominio ormai consolidato. 

  • MODELLI A CONFRONTO

    Il divario tra Serie A e i principali campionati europei apre inevitabilmente il dibattito sulle cause. 

    Tra le interpretazioni più diffuse emergono critiche alla formazione troppo tattica nei vivai, alla crisi generale del sistema calcio italiano e al limitato impiego dei giovani italiani.

    Particolare attenzione viene posta anche sulla gestione dei club. 

    L’ultimo report del CIES evidenzia come sei delle otto migliori squadre europee siano tra le prime 25 al mondo per indice di gestione a lungo termine, basato su parametri come la permanenza media dei giocatori, l’età di reclutamento e la durata dei contratti

    Le italiane risultano nettamente indietro: secondo i dati dell’osservatorio calcistico internazionale, la prima in classifica è la Lazio, soltanto al 37° posto.

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