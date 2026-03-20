Ancora una volta il verdetto è netto e non lascia spazio a interpretazioni: nessuna squadra italiana sarà presente nei quarti di finale di Champions League.

La sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco ha chiuso definitivamente i giochi, certificando un’assenza che pesa non solo sul piano sportivo ma anche su quello del prestigio internazionale e del ranking UEFA.

Un risultato che riapre puntualmente il dibattito sullo stato di salute del calcio italiano e che conferma una tendenza ormai consolidata nel tempo.