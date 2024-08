Serie A, all’Allianz Stadium della Juventus il premio miglior terreno di gioco 2023/2024

Il terreno di gioco della Juventus è stato votato come il migliore della stagione 2023/2024: succede al Gewiss Stadium di Bergamo.

Un riconoscimento importante che certifica la bontà della struttura dell’impianto di gioco della Juventus.

L’Allianz Stadium di Torino vince infatti il Most Valuable Field della stagione 2023-2024. Il terreno di gioco dello stadio della Juventus succede a quello dell’Atalanta risultato vittorioso nella stagione precedente.

L’assegnazione del Most Valuable Field è confermata anche per la stagione 2024/2025 durante la quale i terreni di gioco della Serie A verranno giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica.