Serie A 2025/2026, gli MVP della stagione: tutti i vincitori nelle varie categorie

Con il campionato che si avvia alla sua naturale conclusione, è arrivato il momento del consueto appuntamento con l'assegnazione dei titoli di MVP della stagione.
Ad annunciare i nomi dei vincitori delle varie categorie per la Serie A 2025/2026 è stata la Lega Calcio Serie A.
I premi sono andati alla 'Rising Star' (ovvero il miglior giocatore Under 23), al 'Miglior Portiere', al 'Miglior Difensore', al 'Miglior Centrocampista', al 'Miglior Attaccante' e al "Migliore in assoluto".
Questi giocatori vanno ad unirsi a Cristian Chivu, che è stato nominato 'Miglior Allenatore del campionato'.