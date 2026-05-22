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Dimarco InterGetty Images
Leonardo Gualano

Serie A 2025/2026, gli MVP della stagione: tutti i vincitori nelle varie categorie

Serie A
Inter

La Lega Serie A ha assegnato i premi di MVP per il massimo campionato 2025/2026: Nico Paz nominato miglior centrocampista.

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Con il campionato che si avvia alla sua naturale conclusione, è arrivato il momento del consueto appuntamento con l'assegnazione dei titoli di MVP della stagione.

Ad annunciare i nomi dei vincitori delle varie categorie per la Serie A 2025/2026 è stata la Lega Calcio Serie A.

I premi sono andati alla 'Rising Star' (ovvero il miglior giocatore Under 23), al 'Miglior Portiere', al 'Miglior Difensore', al 'Miglior Centrocampista', al 'Miglior Attaccante' e al "Migliore in assoluto".

Questi giocatori vanno ad unirsi a Cristian Chivu, che è stato nominato 'Miglior Allenatore del campionato'.

  • IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A

    "La Lega Calcio Serie A rende noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione.

    I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata)".

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  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    RISING STAR 2025/2026

    Kenan Yildiz (Juventus)


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  • Svilar Roma Serie AGetty Images

    MMIGLIOR PORTIERE 2025/2026

    Mile Svilar (Roma)

  • PalestraGetty Images

    MIGLIOR DIFENSORE 2025/2026

    Marco Palestra (Cagliari)

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  • Nico-Paz(C)GettyImages

    MIGLIOR CENTROCAMPISTA 2025/2026

    Nico Paz (Como)

  • Lautaro Martinez InterGetty

    MIGLIOR ATTACCANTE 2025/2026

    Lautaro Martinez (Inter)

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  • Dimarco Inter CagliariGetty Images

    MIGLIORE IN ASSOLUTO 2025/2026

    Il premio di MVP della Serie A 2025/2026, e dunque il riconoscimento di "Migliore in Assoluto" è andato Federico Dimarco dell'Inter.

    La consegna del trofeo si terrà prima di Bologna-Inter, sfida valida per l'ultima giornata di campionato.



    "Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38ª giornata)".

  • "DIMARCO MERITATAMENTE BEST OVERALL"

    L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la decisione di assegnare il riconoscimento a Federico Dimarco.

    “Alla conclusione di un’altra appassionante stagione di Serie A Enilive, con tanti verdetti ancora da scrivere tra qualificazioni alle coppe europee e lotta salvezza, premiamo i calciatori che si sono maggiormente distinti nel corso del campionato – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A - Nel ringraziare tutti i calciatori, gli staff tecnici e i Club per questa annata emozionante, faccio i complimenti agli MVP della stagione, che con il loro talento e le loro giocate, hanno regalato emozioni a tutti i tifosi. In questa squadra eterogenea, composta da ben tre giocatori sotto i 22 anni, a dimostrazione di un campionato capace di lanciare giovani talenti, a spiccare è stato Federico Dimarco, meritatamente Best Overall di questa Serie A. Rappresentante di un ruolo caratterizzato da intensità e corsa, Dimarco ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano”.

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