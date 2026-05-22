Serie A 2025/2026, gli MVP della stagione: tutti i vincitori nelle varie categorie

L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la decisione di assegnare il riconoscimento a Federico Dimarco.

“Alla conclusione di un’altra appassionante stagione di Serie A Enilive, con tanti verdetti ancora da scrivere tra qualificazioni alle coppe europee e lotta salvezza, premiamo i calciatori che si sono maggiormente distinti nel corso del campionato – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A - Nel ringraziare tutti i calciatori, gli staff tecnici e i Club per questa annata emozionante, faccio i complimenti agli MVP della stagione, che con il loro talento e le loro giocate, hanno regalato emozioni a tutti i tifosi. In questa squadra eterogenea, composta da ben tre giocatori sotto i 22 anni, a dimostrazione di un campionato capace di lanciare giovani talenti, a spiccare è stato Federico Dimarco, meritatamente Best Overall di questa Serie A. Rappresentante di un ruolo caratterizzato da intensità e corsa, Dimarco ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano”.