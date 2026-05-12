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Alessandro De Felice

Sergio Ramos compra il Siviglia: accordo totale con gli azionisti e firmato il preliminare, l'ex capitano diventa il proprietario

LaLiga
Siviglia

Intesa chiusa con Five Eleven Capital e gli azionisti: ora mancano soltanto notaio, via libera della Liga e autorizzazione del CSD.

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Sergio Ramos è a un passo dall’acquisto del Siviglia. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’ex difensore del Real Madrid e del club andaluso ha già firmato un accordo preliminare con gli azionisti della società insieme al fondo Five Eleven Capital.

Dopo due giorni di incontri serrati nella capitale andalusa, le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale per il passaggio di proprietà del club.

L’operazione è ormai definita: restano da completare soltanto gli adempimenti formali davanti al notaio e ottenere il via libera degli organismi competenti, tra cui la Liga e il Consejo Superior de Deportes.

  • TRATTATIVA IN CHIUSURA

    L’accelerazione decisiva è arrivata tra lunedì e martedì, durante una lunga serie di riunioni in un hotel di Siviglia.

    Il confronto di lunedì è durato circa nove ore, mentre martedì è bastata poco più di un’ora per definire gli ultimi dettagli rimasti aperti.

    Secondo El Correo de Andalucía, Sergio Ramos ha deciso di esporsi personalmente nella trattativa dopo settimane in cui aveva lasciato spazio ai propri consulenti e ai rappresentanti di Five Eleven Capital.

    L’ex difensore era accompagnato dal fratello René Ramos, dall’avvocato Julio Senn - ex direttore generale del Real Madrid tra il 1999 e il 2002 - e da altri membri del suo entourage.

    Al tavolo erano presenti anche esponenti delle famiglie Carrion, Castro e Ales, oltre al segretario del consiglio direttivo Alberto Perez-Solano.

    L’incontro ha preso parte pure Martin Ink, CEO di Five Eleven Capital, visto entrare nell’hotel dove si sono svolte tutte le negoziazioni.


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  • IL RUOLO DI RAMOS

    Il gruppo guidato da Ramos aveva già acquistato in precedenza il periodo di esclusività della trattativa, attraverso la LOI, e completato la due diligence sui conti del Siviglia.

    L’operazione viene portata avanti insieme a Five Eleven Capital, holding che da mesi lavora all’ingresso nel calcio spagnolo.

    Il peso della figura di Sergio Ramos sarebbe stato determinante per convincere gli azionisti, nella convinzione che l’ex capitano possa garantire stabilità e rilanciare un progetto sostenibile per il club.

    Lo stesso Martin Ink aveva già tentato all’inizio del 2025 di acquistare l’Espanyol, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

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  • IL VALORE ECONOMICO DEL CLUB

    Il nodo principale delle ultime ore riguardava l’identificazione ufficiale degli investitori e la certificazione della provenienza dei fondi necessari all’acquisto. Le fonti vicine alla trattativa hanno definito la questione risolvibile nel giro di pochi giorni.

    La valutazione del Siviglia si aggirerebbe intorno ai 450 milioni di euro, cifra che scenderebbe a poco più di 400 milioni considerando il debito societario.

    Sempre secondo El Correo de Andalucía, il prezzo finale sarebbe inoltre legato ai risultati sportivi della squadra, con variazioni importanti in base alla permanenza o meno in Liga.

    Nel piano predisposto dal gruppo di Ramos sarebbe prevista anche una ricapitalizzazione compresa tra 80 e 100 milioni di euro, destinata a migliorare la situazione finanziaria del club e ad aumentare il tetto salariale, elemento che negli ultimi anni ha inciso pesantemente sulla costruzione della rosa.

  • IL NUOVO ASSETTO SPORTIVO

    Sergio Ramos non voleva lasciare Siviglia senza chiudere l’accordo prima della sfida contro il Villarreal. Ora il prossimo passaggio sarà la formalizzazione davanti al notaio, seguita dall’approvazione della Liga e del Consejo Superior de Deportes.

    Il periodo di esclusività firmato dal gruppo Five Eleven Capital scadrà il 31 maggio e che la normativa spagnola impone l’autorizzazione preventiva del CSD per l’acquisto del 25% o più del capitale di una Sociedad Anónima Deportiva.

    Tra i nomi destinati ad avere un ruolo centrale nel nuovo corso c’è anche quello di Marc Boixasa, direttore sportivo di Five Eleven Capital e in passato in club come Manchester City, Barcellona, Girona e nello stesso Siviglia.

    Lui dovrebbe guidare l’area sportiva della nuova proprietà, una scelta che escluderebbe un possibile ritorno di Monchi nel futuro organigramma societario.

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