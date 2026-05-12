Sergio Ramos compra il Siviglia: accordo totale con gli azionisti e firmato il preliminare, l'ex capitano diventa il proprietario

Sergio Ramos è a un passo dall’acquisto del Siviglia. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’ex difensore del Real Madrid e del club andaluso ha già firmato un accordo preliminare con gli azionisti della società insieme al fondo Five Eleven Capital.

Dopo due giorni di incontri serrati nella capitale andalusa, le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale per il passaggio di proprietà del club.

L’operazione è ormai definita: restano da completare soltanto gli adempimenti formali davanti al notaio e ottenere il via libera degli organismi competenti, tra cui la Liga e il Consejo Superior de Deportes.