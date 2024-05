Sergio Conceicao al Milan? Modulo, come gioca, cosa ha vinto e il fattore Mendes

Conceicao è in pole nella corsa alla panchina del Milan: profilo giovane e internazionale che conosce già la Serie A, ora è alla guida del Porto.

Nel casting per la panchina rossonera c’è anche il suo nome.

Sergio Conceicao è un profilo che al Milan, che sta valutando con attenzione la scelta del dopo Pioli, piace e non da ora.

Bravo con i giovani, dalla buona esperienza internazionale e che conosce già – visto il suo passato da calciatore con Inter e Lazio – la Serie A.

Sergio Conceicao potrebbe essere l’uomo giusto per raccogliere l'eredità di Stefano Pioli e sedersi sulla panchina del Milan, dando il via ad un nuovo progetto in casa rossonera dopo la fine del ciclo con il tecnico parmense.

Dopo 7 anni e 10 trofei in bacheca, tra cui tre campionati portoghesi, l'avventura al Porto potrebbe essere giunta ai titoli di coda con la fine dell'era Pinto da Costa dopo 42 anni e la nomina di André Villas-Boas nuovo presidente.