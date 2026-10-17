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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Redazione Goal

Sergio Conceiçao difende il figlio dalle critiche: "La sua rabbia ci sta, non mi piace la narrativa su di lui"

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Il padre di Francisco Conceiçao torna sulle polemiche dopo il cambio in Celta Vigo-Juventus: "L'allenatore ha sempre ragione ma la sua rabbia ci sta".

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Juventus-Lazio di domenica è una gara particolare per Sergio Conceiçao, ex calciatore biancoceleste e padre dell'attaccante esterno bianconero Francisco.


L'allenatore ex Milan ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sarò allo stadio a vedere la partita. Fossi a casa farei il tifo per Francisco perché la famiglia è la famiglia, allo stadio chissà".


  • ARRABBIATO

    "Il suo sfogo al momento del cambio col Celta Vigo in Europa League? Partiamo da un principio chiaro: l'allenatore ha sempre ragione. Se Spalletti ha pensato che fosse meglio fare quella sostituzione, avrà avuto i suoi motivi. Però va anche capita la frustrazione di un calciatore che voleva dare di più. Questo è il mio pensiero da allenatore, nella mia squadra voglio sempre un giocatore che ha personalità e si arrabbia per una sostituzione piuttosto di uno a cui non importa nulla. Sono episodi che si vedono spesso nel calcio, magari non bellissimi, ma non vanno nemmeno ingigantiti".


    "Finora in questa stagione ha segnato solo un goal con un assist? Su Chico c'è una narrativa che non mi piace: è un'ala, mica un centravanti. Tutto il lavoro che fa sia a livello offensivo che difensivo per i compagni non viene valorizzato: crea superiorità, corre, dribbla e apre spazi. Quando gioca bene o fa goal si dice sempre che può dare di più, mentre se non segna giù critiche. Ok il bastone, ma ogni tanto non farebbe male pure un po' di carota. Non parlo da papà, è il mio giudizio da tecnico e badate bene che l'ho anche allenato. Perché da padre, invece, mi arrabbio con lui ogni volta che tira e non fa goal (ride, ndr)".


  • SU SPALLETTI

    "Credo che Luciano sappia di avere un gruppo di qualità, ma ancora giovane. Per questo prova a variare spesso, per cercare di dare identità ed equilibrio alla squadra. Poi ci vogliono i risultati, naturalmente. Ma Spalletti a me piace molto: è un tipo metodico, sa lavorare con i giovani, far capire loro cosa significa giocare alla Juve".


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