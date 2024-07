Senza stadio, stipendi e fideiussione: l’Alessandria chiede l’iscrizione alla Serie D

Il Comune ha revocato la concessione dello stadio, penalizzata (-10) per non aver pagato gli stipendi, l’Alessandria ha chiesto l’iscrizione alla D.

Una situazione paradossale che rischia di far scomparire una delle storiche società del nostro calcio.

Parliamo dell’Alessandria, squadra che lo scorso anno è retrocessa dalla Serie C alla Serie D, ma che adesso – per problematiche extracalcistiche – rischia di non partecipare al prossimo campionato.

Il motivo è di natura economica. Il presidente del club, Andrea Molinaro, ha presentato la domanda per iscriversi al prossimo campionato di Serie D, ma senza versare i due assegni circolari da 55mila euro necessari per la quota di partecipazione e per la fideiussione.

Ma la situazione è decisamente più grave, visto che il club – nonostante le rassicurazioni – non ha pagato gli stipendi arretrati ed è stato penalizzato di altri 2 punti (per un totale di 10) dal Tribunale federale.