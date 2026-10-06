Senza Raimondo e Birligea tocca a Tomas Bobcek: chi è l'attaccante del Frosinone all'esordio da titolare a Napoli

Bobcek, mentre iniziava a segnare a raffica con la maglia del Lechia, è stato notato anche dalla Slovacchia. La prima convocazione è arrivata un anno fa circa, nel novembre del 2025. E l'impatto è stato fulminante.

All'esordio, in una gara delle Qualificazioni Mondiali contro l'Irlanda del Nord, il nuovo centravanti del Frosinone è entrato dalla panchina all'88' e pochi minuti più tardi, al 91', è incredibilmente riuscito a segnare il goal della vittoria. Qualche giorno più tardi non è invece riuscito a ripetersi in Germania, sempre entrando dalla panchina (6-0 per i padroni di casa).

Bobcek, che già aveva indossato la maglia delle selezioni giovanili slovacche, conta tre presenze complessive con quella maggiore: la terza e ultima contro il Kazakistan una settimana fa, il 29 settembre, partendo anche in quel caso dalla panchina.