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Bobcek FrosinoneGetty Images
Stefano Silvestri

Senza Raimondo e Birligea tocca a Tomas Bobcek: chi è l'attaccante del Frosinone all'esordio da titolare a Napoli

Serie A
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Napoli vs Frosinone
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T. Bobcek

Alvini ha perso in pochi giorni sia il centravanti titolare, sorpresa delle prime giornate di campionato, che il romeno. E ora dovrà fare di necessità virtù al Maradona.

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Antonio Raimondo si è fatto male con l'Under 21. E questa, considerando l'ottimo avvio di stagione del centravanti di proprietà del Bologna, è per il Frosinone una pessima notizia.

Il problema è che qualche giorno dopo si è fermato anche colui che, in teoria, avrebbe dovuto sostituirlo a Napoli. Ovvero il romeno Daniel Birligea, vittima di guai muscolari con la propria Nazionale.

La soluzione porta così a Tomas Bobcek. Ovvero l'altro attaccante presente nella rosa di Massimiliano Alvini. Ma chi è il polacco che, a meno di sorprese, guiderà l'attacco del Napoli al Maradona?


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  • CAPOCANNONIERE IN POLONIA

    25 anni compiuti a settembre, slovacco, Bobcek è un classico centravanti. Alto poco più di un metro e 80, fa del fisico una delle proprie armi principali ma è bravo anche nell'attacco alla profondità. Dal punto di vista tecnico, invece, difetta un pochino.

    Cresciuto in patria nel Ruzomberok, Bobcek si è trasferito in Polonia al Lechia Danzica. Ed è una scelta professionale che, di fatto, ha cambiato la sua carriera e la sua vita.

    Vicino alla doppia cifra nelle prime due stagioni trascorse nel campionato polacco (9 e 7 reti), nel 2025/26 è esploso: 20 i goal collezionati in 30 partite, valsi il primo posto finale nella classifica dei marcatori.

  • RECORD DI SPESA DEL FROSINONE

    Il Frosinone lo ha notato e in estate ha deciso di aprire i cordoni della borsa, acquistandolo a titolo definitivo dal Lechia e ufficializzandone l'arrivo il 28 agosto, agli sgoccioli della finestra di mercato.



    "Frosinone Calcio - annunciava il club ciociaro sul proprio sito - comunica di aver raggiunto l’accordo con il K.S. Lechia Gdańsk per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Tomáš Bobček. L’attaccante classe 2001 arriva in giallazzurro a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di cinque anni".

    Per averlo, il Frosinone ha speso 11 milioni di euro più bonus: si tratta dell'operazione in entrata più costosa dell'intera storia della società giallazzurra.

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  • Slovakia's forward #08 Tomas Bobcek celebrates scoringGetty Images

    NAZIONALE SLOVACCO

    Bobcek, mentre iniziava a segnare a raffica con la maglia del Lechia, è stato notato anche dalla Slovacchia. La prima convocazione è arrivata un anno fa circa, nel novembre del 2025. E l'impatto è stato fulminante.

    All'esordio, in una gara delle Qualificazioni Mondiali contro l'Irlanda del Nord, il nuovo centravanti del Frosinone è entrato dalla panchina all'88' e pochi minuti più tardi, al 91', è incredibilmente riuscito a segnare il goal della vittoria. Qualche giorno più tardi non è invece riuscito a ripetersi in Germania, sempre entrando dalla panchina (6-0 per i padroni di casa).

    Bobcek, che già aveva indossato la maglia delle selezioni giovanili slovacche, conta tre presenze complessive con quella maggiore: la terza e ultima contro il Kazakistan una settimana fa, il 29 settembre, partendo anche in quel caso dalla panchina.

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  • PRIMA DA TITOLARE

    Fino a questo momento, Bobcek non ha quasi giocato con il Frosinone: Alvini lo ha mandato in campo per una mezz'ora circa in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi per 17 minuti a Marassi contro il Genoa. Per il resto, solo panchine.

    L'esplosione di Raimondo gli ha naturalmente chiuso le porte in questo senso. Il suo allenatore, qualche giorno fa, ha inoltre spiegato come lo scarso minutaggio sia dipeso anche dal fatto che "è arrivato negli ultimi giorni di mercato, ora è pronto, ha bisogno soltanto di condizionarsi".

    Bobcek tornerà in Italia e a Frosinone a pochi giorni dalla partita contro il Napoli, dopo aver completato il ciclo di Nations League con la Slovacchia. E intanto si prepara a una maglia da titolare al Maradona. Sperando di non tradire le attese di un Alvini in emergenza.

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