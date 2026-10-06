Senza Raimondo e Birligea tocca a Tomas Bobcek: chi è l'attaccante del Frosinone all'esordio da titolare a Napoli

Antonio Raimondo si è fatto male con l'Under 21. E questa, considerando l'ottimo avvio di stagione del centravanti di proprietà del Bologna, è per il Frosinone una pessima notizia.
Il problema è che qualche giorno dopo si è fermato anche colui che, in teoria, avrebbe dovuto sostituirlo a Napoli. Ovvero il romeno Daniel Birligea, vittima di guai muscolari con la propria Nazionale.
La soluzione porta così a Tomas Bobcek. Ovvero l'altro attaccante presente nella rosa di Massimiliano Alvini. Ma chi è il polacco che, a meno di sorprese, guiderà l'attacco del Napoli al Maradona?
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