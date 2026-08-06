Senza Lautaro Martinez e Thuram tocca a Pio Esposito prendersi l'Inter: il suo inizio di Serie A è l'ennesima prova di maturità

Fa caldo, a Milano, quando a Perth Milan e Inter entrano in campo per il primo Derby stagionale. Che è un'amichevole (a inizio agosto, tra l'altro), ma è pur sempre un Derby. Un po' "turistico", forse, ma simbolico come simbolico è l'attacco dei nerazzurri schierato da Cristian Chivu.

Jamal Iddrissou e Francesco Pio Esposito. In panchina c'è Ange-Yoan Bonny. E bisogna abituarsi perché prima della partita l'allenatore dell'Inter, riassumendo e sintetizzando i temi poi visti in campo, ha fatto capire che tra qualche settimana almeno uno degli elementi appena citati sarà protagonista della ripresa del campionato dei nerazzurri.

Perché Lautaro Martinez e Marcus Thuram non ci saranno: non è una possibilità, è una certezza. E viene fin troppo facile chiedersi se l'inizio della Serie A dell'Inter coinciderà, o meno, con la prima grande dimostrazione di maturità (della nuova annata, si intende) di Francesco Pio Esposito, o se assisteremo a un momento di transizione, in attesa del rientro dei titolari. O se, questo va detto, Francesco Pio Esposito sarà solo una delle soluzioni che Chivu adotterà contro il Monza. Insomma: se l'avvio della nuova stagione sarà indicativo o meno, in questo senso.