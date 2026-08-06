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Antonio Torrisi

Senza Lautaro Martinez e Thuram tocca a Pio Esposito prendersi l'Inter: il suo inizio di Serie A è l'ennesima prova di maturità

Serie A
Inter
Inter vs Monza
Monza

Con le assenze dei due attaccanti titolari sarà di nuovo l'attaccante italiano a dover prendere per mano i nerazzurri. O no?

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Fa caldo, a Milano, quando a Perth Milan e Inter entrano in campo per il primo Derby stagionale. Che è un'amichevole (a inizio agosto, tra l'altro), ma è pur sempre un Derby. Un po' "turistico", forse, ma simbolico come simbolico è l'attacco dei nerazzurri schierato da Cristian Chivu.

Jamal Iddrissou e Francesco Pio Esposito. In panchina c'è Ange-Yoan Bonny. E bisogna abituarsi perché prima della partita l'allenatore dell'Inter, riassumendo e sintetizzando i temi poi visti in campo, ha fatto capire che tra qualche settimana almeno uno degli elementi appena citati sarà protagonista della ripresa del campionato dei nerazzurri.

Perché Lautaro Martinez e Marcus Thuram non ci saranno: non è una possibilità, è una certezza. E viene fin troppo facile chiedersi se l'inizio della Serie A dell'Inter coinciderà, o meno, con la prima grande dimostrazione di maturità (della nuova annata, si intende) di Francesco Pio Esposito, o se assisteremo a un momento di transizione, in attesa del rientro dei titolari. O se, questo va detto, Francesco Pio Esposito sarà solo una delle soluzioni che Chivu adotterà contro il Monza. Insomma: se l'avvio della nuova stagione sarà indicativo o meno, in questo senso.

  • LAUTARO MARTINEZ E THURAM SALTANO MONZA-INTER

    Ricostruiamo tutto. Che sembra ovvio, dato che i Mondiali sono finiti da pochissime settimane, ma in un calcio che sembra davvero non fermarsi mai non lo è: Lautaro Martinez e Marcus Thuram, come detto, salteranno Monza-Inter.

    Non lo diciamo noi: lo ha precisato Cristian Chivu.

    "Lautaro e Thuram dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi". In sostanza, non ce la fanno.

    La mente viaggia indietro e va a quanto accaduto lo scorso anno dopo il Mondiale per Club giocato negli Stati Uniti: in quel caso i nerazzurri hanno terminato il loro torneo il 30 giugno (contro il Fluminense), ma alla prima di campionato sia Lautaro che Thuram hanno giocato da titolari contro il Genoa.

    Il discorso, ovviamente, è un po' diverso. I quasi 20 giorni di differenza rispetto al 2025 incidono soprattutto perché l'argentino e il francese non hanno potuto ancora prendere parte alla preparazione dell'Inter: insomma, meglio non rischiarli.

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  • L'ORA DI PIO

    E c'è un'altra differenza di fondo rispetto all'anno scorso: Francesco Pio Esposito è cresciuto.

    La scorsa estate, quella del 2025, aveva fatto capire che l'attaccante italiano avrebbe potuto essere un elemento importante per Cristian Chivu (ricordate il Mondiale per Club?), ma è in tutto il resto della stagione che il nerazzurro si è distinto, affermato, ha cambiato il suo status da "riserva" a "possibile titolare".

    Insomma: vederlo in campo contro il Monza non è, o almeno, non dovrebbe essere un downgrade, considerando comunque la differenza di incisività (e di esperienza) di un Lautaro Martinez o di un Marcus Thuram.

    Semmai, e da qui si può partire, si può discutere del fatto che la fisicità dell'italiano non permette, di solito, di avere un impatto facilissimo: la prestazione del Derby australiano contro il Milan ne è l'esempio.

    Serve tempo, serve a lui e ai giocatori con il suo fisico, ma iniziare bene contro il Monza, o comunque nelle prime partite della nuova Serie A, potrebbe consentire a Francesco Pio Esposito di mettere la parola "fine" su tutti quei discorsi, pure oziosi, che riguardano la possibilità che un giorno diventi il titolare dell'Inter.

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  • L'ATTACCO DELL'INTER CONTRO IL MONZA

    Resta da chiedersi chi scenderà in campo accanto a Pio Esposito contro il Monza: la risposta immediata, ovviamente, sarebbe Bonny.

    Un po' per esperienza, un po' perché comunque si tratta del vice-Thuram (Pio Esposito è sì il vice-Lautaro, ma ha caratteristiche diverse rispetto all'argentino più di quanto l'ivoriano le abbia rispetto al francese).

    Serve, però, una spinta importante sia da Bonny che da Pio Esposito in quest'ultimo mese (e neanche) di preparazione dell'Inter: serve, insomma, un messaggio sia fisico che simbolico. Poi sì, quasi certamente li rivedremo in campo insieme contro il Monza, ma occorre arrivare pronti. Per iniziare bene, ma anche per confermarsi in una stagione lunghissima.

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