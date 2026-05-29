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Marcos Senesi Argentina 2025Getty Images
Alessandro De Felice

Senesi al Tottenham, accordo raggiunto: sfumata l’ipotesi Juventus, secondo colpo in difesa per De Zerbi dopo Robertson

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Intesa totale tra il centrale argentino e gli Spurs per il passaggio a parametro zero: contratto fino al 2030 e secondo rinforzo dopo Robertson dopo la salvezza in Premier.

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Marcos Senesi sarà un nuovo giocatore del Tottenham. Dopo i contatti avviati nei mesi scorsi e l’intesa verbale raggiunta già in primavera, il difensore argentino è pronto a firmare il contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2030.

L’operazione si concretizza a parametro zero dopo la conclusione dell’esperienza del centrale al Bournemouth e la scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.

Per Roberto De Zerbi si tratta del secondo colpo dell’estate dopo Andy Robertson, altro arrivo destinato a rafforzare un reparto arretrato che il club considera prioritario da ricostruire dopo una stagione estremamente complicata.

  • SENESI RESTA IN PREMIER

    Senesi era libero di scegliere la propria destinazione dopo quattro stagioni al Bournemouth e aveva ricevuto proposte dalla Liga e dalla Serie A, con la Juventus sulle sue tracce nelle scorse settimane, ma la prospettiva di restare in Premier League e trasferirsi a Londra è stata determinante nella sua decisione.

    Gli Spurs hanno accelerato nelle ultime settimane fino a superare la concorrenza e arrivare all’intesa definitiva per il difensore argentino.

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  • I NUMERI DI SENESI AL BOURNEMOUTH

    Il Bournemouth aveva tentato di trattenere il giocatore con tre diverse offerte di rinnovo, l’ultima respinta già a dicembre, prima di interrompere definitivamente i colloqui.

    Il club inglese aveva ormai accettato la partenza del centrale, che si appresta a lasciare le Cherries dopo 128 presenze complessive con sei goal e dieci assist.

    Nell’ultima stagione Senesi è stato uno dei protagonisti del sorprendente percorso del Bournemouth, disputando praticamente tutte le gare di campionato e contribuendo al sesto posto finale e alla storica qualificazione europea del club.

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  • JUVENTUS-SENESI, IPOTESI SFUMATA

    Tra le società interessate al difensore figurava anche la Juventus. I bianconeri hanno presentato una proposta nelle scorse settimane tentando di convincere il giocatore a trasferirsi in Serie A, ma Senesi avrebbe respinto l’offerta preferendo la permanenza nel campionato inglese.

    Anche Liverpool aveva monitorato il centrale argentino negli ultimi mesi. I Reds avevano effettuato sondaggi recenti per il giocatore, ma il Tottenham aveva già costruito un vantaggio importante grazie agli accordi preliminari raggiunti in precedenza.

    La scelta finale è maturata dopo la salvezza ottenuta dagli Spurs. Sia Senesi sia Robertson avevano dato la propria disponibilità al trasferimento a condizione che il club mantenesse la categoria. Una volta raggiunto l’obiettivo, entrambe le operazioni sono entrate nella fase conclusiva.

  • DE ZERBI VUOLE ESPERIENZA E LEADERSHIP

    L’arrivo di Senesi risponde alle precise richieste avanzate da Roberto De Zerbi e dalla dirigenza londinese.

    All’interno del club il centrale argentino viene considerato uno dei difensori mancini più affidabili della Premier League, apprezzato per la qualità nell’impostazione e per l’aggressività nelle uscite difensive, caratteristiche ritenute perfette per il calcio del tecnico italiano.

    Le intenzioni della società sono state confermate anche dall’amministratore delegato Vinai Venkatesham, che a BBC Sport ha spiegato come il Tottenham abbia bisogno di maggiore esperienza, leadership e solidità fisica per affrontare il campionato inglese.

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  • SECONDO COLPO DEL TOTTENHAM DOPO ROBERTSON

    Parallelamente all’operazione Senesi, il Tottenham è ad un passo dalla definizione dell’affare Andy Robertson.

    Il capitano della Scozia ha raggiunto un accordo verbale con il club londinese dopo aver concluso la propria esperienza al Liverpool. Nonostante il tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa, gli Spurs restano fiduciosi di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

    Robertson lascia Anfield dopo 378 presenze, 14 goal, 69 assist e una lunga serie di trofei conquistati, tra cui Premier League e ChampionsLeague.