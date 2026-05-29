Senesi al Tottenham, accordo raggiunto: sfumata l’ipotesi Juventus, secondo colpo in difesa per De Zerbi dopo Robertson

Marcos Senesi sarà un nuovo giocatore del Tottenham. Dopo i contatti avviati nei mesi scorsi e l’intesa verbale raggiunta già in primavera, il difensore argentino è pronto a firmare il contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2030.
L’operazione si concretizza a parametro zero dopo la conclusione dell’esperienza del centrale al Bournemouth e la scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.
Per Roberto De Zerbi si tratta del secondo colpo dell’estate dopo Andy Robertson, altro arrivo destinato a rafforzare un reparto arretrato che il club considera prioritario da ricostruire dopo una stagione estremamente complicata.