Senesi al Tottenham, accordo raggiunto: sfumata l’ipotesi Juventus, secondo colpo in difesa per De Zerbi dopo Robertson

Tra le società interessate al difensore figurava anche la Juventus. I bianconeri hanno presentato una proposta nelle scorse settimane tentando di convincere il giocatore a trasferirsi in Serie A, ma Senesi avrebbe respinto l’offerta preferendo la permanenza nel campionato inglese.

Anche Liverpool aveva monitorato il centrale argentino negli ultimi mesi. I Reds avevano effettuato sondaggi recenti per il giocatore, ma il Tottenham aveva già costruito un vantaggio importante grazie agli accordi preliminari raggiunti in precedenza.

La scelta finale è maturata dopo la salvezza ottenuta dagli Spurs. Sia Senesi sia Robertson avevano dato la propria disponibilità al trasferimento a condizione che il club mantenesse la categoria. Una volta raggiunto l’obiettivo, entrambe le operazioni sono entrate nella fase conclusiva.