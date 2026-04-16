Semifinali Champions League 2025/2026: quando si giocano PSG-Bayern e Atletico Madrid-Arsenal? Date e orari delle partite di andata e ritorno

La spettacolare due giorni di Champions League, che ha consegnato i nomi delle squadre capaci di superare i quarti, ha di conseguenza delineato il quadro degli accoppiamenti previsti dal tabellone nelle semifinali 2025/2026.
Il Bayern affronterà il PSG, mentre l'Arsenal dovrà vedersela contro l'Atletico Madrid: eccole le magnifiche 4 pronte a contendersi il trofeo europeo per club di maggior prestigio, in partite di andata e ritorno le cui date sono state annunciate ufficialmente dall'UEFA.
Quando si giocano le semifinali di Champions? A che ora?