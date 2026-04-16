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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Semifinali Champions League 2025/2026: quando si giocano PSG-Bayern e Atletico Madrid-Arsenal? Date e orari delle partite di andata e ritorno

Champions League
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Arsenal
Atletico Madrid

La UEFA ha ufficializzato le date delle partite di andata e ritorno valevoli per le semifinali della Champions 2025/2026: quando si giocano PSG-Bayern, Atletico Madrid-Arsenal, Bayern-PSG e Arsenal-Atletico Madrid.

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La spettacolare due giorni di Champions League, che ha consegnato i nomi delle squadre capaci di superare i quarti, ha di conseguenza delineato il quadro degli accoppiamenti previsti dal tabellone nelle semifinali 2025/2026.


Il Bayern affronterà il PSG, mentre l'Arsenal dovrà vedersela contro l'Atletico Madrid: eccole le magnifiche 4 pronte a contendersi il trofeo europeo per club di maggior prestigio, in partite di andata e ritorno le cui date sono state annunciate ufficialmente dall'UEFA.


Quando si giocano le semifinali di Champions? A che ora?

  • APRE PSG-BAYERN

    Ad aprire il programma delle semifinali d'andata sarà PSG-Bayern, calendarizzata per martedì 28 aprile con calcio d'inizio alle ore 21.


    Seguirà, mercoledì 29 alla stessa ora, il primo round del Metropolitano tra Atletico ed Arsenal.

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  • QUANDO SI GIOCANO ARSENAL-ATLETICO MADRID E BAYERN-PSG?

    Per ciò che concerne le sfide di ritorno, invece, il menù stavolta sarà inaugurato da Arsenal-Atletico Madrid (martedì 5 maggio alle 21) e concluso da Bayern-PSG, fissata mercoledì 6 maggio al meedesimo orario.


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  • DATA E ORARIO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA

    PSG-Bayern (martedì 28 aprile ore 21)

    Atletico Madrid-Arsenal (mercoledì 29 aprile ore 21)

  • DATA E ORARIO DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

    Arsenal-Atletico Madrid (martedì 5 maggio ore 21)

    Bayern-PSG (mercoledì 6 maggio ore 21)


    A breve il servizio completo.

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