Il controverso sistema dei "bonds" non ha fatto altro che mettere ulteriormente sotto i riflettori il costo della partecipazione alle partite per il tifoso medio.

In risposta alle prime critiche alla struttura dei prezzi del torneo, la FIFA ha messo in vendita un numero limitato di biglietti "più accessibili" a 60 dollari per i "tifosi fedeli" delle 48 squadre qualificate.

Tuttavia, Football Supporters Europe (FSE) ha immediatamente sostenuto che "le revisioni non sono sufficienti" e, all'inizio di questa settimana, il gruppo ha presentato una denuncia di 18 pagine alla Commissione Europea.

"Da diversi mesi ormai, abbiamo esortato la FIFA a fare la cosa giusta per i tifosi e a riconsiderare le sue politiche di vendita dei biglietti aggressive e di sfruttamento", ha dichiarato il direttore esecutivo di FSE, Ronan Evain.

"L'incapacità della FIFA di avviare una consultazione significativa con le parti interessate ci ha lasciato ancora una volta senza altra scelta che quella di unire le forze con Euroconsumers per presentare questa denuncia alla Commissione Europea.

La FIFA indica i propri dati di vendita non confermati come giustificazione delle proprie pratiche di vendita dei biglietti inique, mentre la realtà è che non lascia altra scelta ai tifosi fedeli: pagare o rinunciare".

La FSE ha individuato sei abusi specifici, tra cui quelli che ha definito "prezzi esorbitanti", come sottolineato dal fatto che il biglietto più economico disponibile al pubblico per la finale del 2026 costa più di sette volte il prezzo di quello equivalente del 2022.

La FIFA è anche accusata di "pubblicità ingannevole" in relazione ai biglietti da 60 dollari, con la FSE che sostiene che "l'intero stock della Categoria 4 era praticamente esaurito prima dell'apertura delle vendite al pubblico" e che si è resa colpevole di "pubblicizzare un prezzo che non è realmente disponibile" – il che è illegale secondo la legislazione dell'Unione Europea.

Oltre a criticare la FIFA per l'uso della pratica estremamente controversa del "prezzo dinamico", è stata anche accusata di aver tentato di controllare il mercato della rivendita e di aver addebitato sia all'acquirente che al venditore una commissione del 15%, creando ciò che la FSE ha definito "una doppia vittoria" per gli organizzatori del torneo.

"La FIFA detiene il monopolio sulla vendita dei biglietti per i Mondiali del 2026", ha affermato la FSE, "e ha usato questo potere per imporre ai tifosi condizioni che non sarebbero mai accettabili in un mercato competitivo".

Al momento della stesura di questo articolo, l'unica risposta della FIFA alla denuncia, che afferma di non aver ancora ricevuto, è che si tratta di "un'organizzazione senza scopo di lucro" e che tutto il denaro che guadagna viene reinvestito "per alimentare la crescita del gioco" in tutto il mondo.