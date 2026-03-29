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World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL
Mark Doyle

Sei principali motivi di preoccupazione in vista dei Mondiali 2026: i divieti di viaggio imposti da Donald Trump, i prezzi esorbitanti dei biglietti e la guerra contro l'Iran

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Le sei principali preoccupazioni in vista dei Mondiali FIFA 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, tra cui i divieti di ingresso imposti da Donald Trump, gli agenti dell’ICE e la guerra contro l’Iran.

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In Europa, la Scozia si è qualificata per la sua prima Coppa del Mondo dal 1998 grazie a una vittoria incredibilmente drammatica per 4-2 sulla Danimarca, caratterizzata da una rovesciata di Scott McTominay, dal goal del vantaggio segnato da Kieran Tierney al 93° minuto e da Kenny McLean che ha scatenato scene di festa sfrenata all’Hampden Park segnando dalla propria metà campo praticamente con l’ultimo tiro della partita.

Anche a Budapest c'è stato il pandemonio, con Troy Parrott che, dopo la doppietta decisiva nella sorprendente vittoria per 2-0 sul Portogallo, ha realizzato una storica tripletta contro l’Ungheria, garantendo alla Repubblica d’Irlanda un posto negli spareggi UEFA a scapito dei padroni di casa.

Naturalmente, l'Irlanda è ormai fuori dai giochi dopo le semifinali di giovedì, ma con le quattro finali degli spareggi europei in programma martedì, insieme a due scontri intercontinentali separati, sapremo presto l'identità delle sei partecipanti rimanenti alla fase finale di questa estate, che si terrà negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada.

Quello che sappiamo già, però, è se i Mondiali saranno un successo o un disastro, perché, a poco più di due mesi dal calcio d'inizio, il torneo rimane avvolto nell'incertezza. GOAL ha raccolto le sei maggiori preoccupazioni in vista di quella che si sta già rivelando una competizione incredibilmente controversa...

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    Divieti di viaggio

    Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ribadito lo scorso anno che "il mondo è il benvenuto in America".

    "Venderemo tra i sei e i sette milioni di biglietti per le partite", ha detto. "Avremo tra i cinque e i dieci milioni di persone provenienti da tutto il mondo per godersi i Mondiali".

    Al momento, però, sembra che moltissime persone siano escluse da quella che Infantino aveva promesso sarebbe stata "la Coppa del Mondo più inclusiva di sempre". Infatti, anche solo entrare negli Stati Uniti, che ospiteranno 78 delle 104 partite, si sta rivelando una sfida per diversi gruppi di tifosi.

    L'agenda "America First" promossa dall'attuale presidente Donald Trump ha portato all'attuazione di divieti di viaggio per una serie di paesi in tutto il mondo, con il presunto obiettivo di scoraggiare l'immigrazione illegale.

    Ottenere un visto turistico è quindi diventato molto più difficile per i tifosi provenienti da paesi come il Senegal e la Costa d'Avorio, mentre i tifosi dell'Iran e di Haiti potrebbero non riuscire affatto a entrare negli Stati Uniti.

    Inoltre, il "Visa Bond Pilot Program" ha solo complicato ulteriormente le cose, poiché significa che i cittadini non solo del Senegal e della Costa d'Avorio, ma anche dell'Algeria, della Tunisia e di Capo Verde, qualificatosi per la prima volta, potrebbero dover pagare fino a 15.000 dollari di deposito solo per poter viaggiare negli Stati Uniti.

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  • US-POLITICSAFP

    Prezzi dei biglietti

    Il controverso sistema dei "bonds" non ha fatto altro che mettere ulteriormente sotto i riflettori il costo della partecipazione alle partite per il tifoso medio.

    In risposta alle prime critiche alla struttura dei prezzi del torneo, la FIFA ha messo in vendita un numero limitato di biglietti "più accessibili" a 60 dollari per i "tifosi fedeli" delle 48 squadre qualificate.

    Tuttavia, Football Supporters Europe (FSE) ha immediatamente sostenuto che "le revisioni non sono sufficienti" e, all'inizio di questa settimana, il gruppo ha presentato una denuncia di 18 pagine alla Commissione Europea.

    "Da diversi mesi ormai, abbiamo esortato la FIFA a fare la cosa giusta per i tifosi e a riconsiderare le sue politiche di vendita dei biglietti aggressive e di sfruttamento", ha dichiarato il direttore esecutivo di FSE, Ronan Evain.

    "L'incapacità della FIFA di avviare una consultazione significativa con le parti interessate ci ha lasciato ancora una volta senza altra scelta che quella di unire le forze con Euroconsumers per presentare questa denuncia alla Commissione Europea.

    La FIFA indica i propri dati di vendita non confermati come giustificazione delle proprie pratiche di vendita dei biglietti inique, mentre la realtà è che non lascia altra scelta ai tifosi fedeli: pagare o rinunciare".

    La FSE ha individuato sei abusi specifici, tra cui quelli che ha definito "prezzi esorbitanti", come sottolineato dal fatto che il biglietto più economico disponibile al pubblico per la finale del 2026 costa più di sette volte il prezzo di quello equivalente del 2022.

    La FIFA è anche accusata di "pubblicità ingannevole" in relazione ai biglietti da 60 dollari, con la FSE che sostiene che "l'intero stock della Categoria 4 era praticamente esaurito prima dell'apertura delle vendite al pubblico" e che si è resa colpevole di "pubblicizzare un prezzo che non è realmente disponibile" – il che è illegale secondo la legislazione dell'Unione Europea.

    Oltre a criticare la FIFA per l'uso della pratica estremamente controversa del "prezzo dinamico", è stata anche accusata di aver tentato di controllare il mercato della rivendita e di aver addebitato sia all'acquirente che al venditore una commissione del 15%, creando ciò che la FSE ha definito "una doppia vittoria" per gli organizzatori del torneo.

    "La FIFA detiene il monopolio sulla vendita dei biglietti per i Mondiali del 2026", ha affermato la FSE, "e ha usato questo potere per imporre ai tifosi condizioni che non sarebbero mai accettabili in un mercato competitivo".

    Al momento della stesura di questo articolo, l'unica risposta della FIFA alla denuncia, che afferma di non aver ancora ricevuto, è che si tratta di "un'organizzazione senza scopo di lucro" e che tutto il denaro che guadagna viene reinvestito "per alimentare la crescita del gioco" in tutto il mondo.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH33-SEATTLE-PSGAFP

    Le condizioni climatiche

    C'è anche un po' di apprensione riguardo al tipo di spettacolo sportivo che attende effettivamente i tifosi che possono permettersi di recarsi negli Stati Uniti e che avranno poi la fortuna di entrare negli stadi americani.

    La Coppa del Mondo per club dello scorso anno è stata vista come una sorta di prova generale di basso livello per l'edizione internazionale di quest'estate, molto più grandiosa, e sebbene il progetto preferito di Infantino non fosse privo di qualità o di sorprese, le condizioni hanno causato ogni sorta di problema.

    Per cominciare, diversi allenatori e giocatori erano molto scontenti delle condizioni dei campi, che il centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese Jude Bellingham ha definito "per niente ottimali". L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è rimasto particolarmente deluso dalla superficie di gioco del Lumen Field di Seattle, una delle sedi del 2026.

    "Non riesco a immaginare un campo da NBA pieno di buche!", ha sbottato lo spagnolo dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra sui Seattle Sounders. "La palla rimbalza quasi come se saltellasse come un coniglio".

    Poi c'è stata la questione del clima. I cooling break erano assolutamente indispensabili a causa delle temperature tipicamente elevate negli Stati Uniti, mentre l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha affermato che il caldo era così soffocante da rendere "impossibile" organizzare normali sessioni di allenamento e il centrocampista Enzo Fernandez ha ammesso di aver avuto "le vertigini" durante le partite.

    La risposta della FIFA è stata quella di annunciare l'introduzione di pause di tre minuti per l'idratazione a metà del primo e del secondo tempo di ogni partita dei Mondiali di questa estate, non solo di quelle interessate dal caldo.

    Questa decisione è stata accolta con favore da alcuni, ma criticata da altri che la considerano un modo cinico per suddividere la partita in quarti più accessibili al pubblico americano, garantendo ai detentori dei diritti televisivi pause pubblicitarie più redditizie.

    Purtroppo, chi guarda da casa potrebbe essere soggetto a sospensioni di gioco ancora più lunghe, dato che sei partite della Coppa del Mondo per club sono state ritardate da temporali, poiché negli stadi americani il gioco viene sospeso per motivi di sicurezza quando si rilevano fulmini entro un raggio di 10 miglia.

    "Per me, questo non è calcio", ha dichiarato l'allora allenatore del Chelsea Maresca dopo che l'incontro degli ottavi di finale dei Blues contro il Benfica è stato interrotto per 113 minuti. "Penso che sia una farsa. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere la partita. Ma se si sospendono sette, otto partite, significa che probabilmente non è il posto giusto per disputare questa competizione."

  • Trump Sends ICE Agents To Airports As DHS Remains UnfundedGetty Images News

    ICE

    Molto più preoccupante del tempo, però, è l’attuale clima politico negli Stati Uniti. I tentativi dell’amministrazione Trump di contrastare l’immigrazione clandestina hanno suscitato enormi polemiche in un Paese composto da persone di ogni razza, colore e credo, con la condotta dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) che si è rivelata particolarmente controversa.

    Nel gennaio di quest'anno, sei persone sono morte mentre erano in custodia dell'ICE (Luis Gustavo Nunez Caceres, Luis Beltran Yanez Cruz, Parady La, Heber Sanchez Dominguez e Victor Manuel Diaz), mentre altre due (Renee Nicole Good e Alex Pretti) sono state uccise a colpi d'arma da fuoco dal personale dell'ICE a Minneapolis, scatenando un'ondata di proteste a livello nazionale.

    Di conseguenza, il direttore ad interim dell'ICE Todd Lyons ha fatto notizia il mese successivo quando ha dichiarato che la sua agenzia costituirà "una parte fondamentale dell'apparato di sicurezza complessivo per i Mondiali".

    "Ci impegniamo a garantire lo svolgimento dell'evento e la sicurezza di tutti i partecipanti e dei visitatori", ha aggiunto Lyons.

    In risposta, una deputata del New Jersey ha presentato un disegno di legge "Save the World Cup" volto a impedire all'ICE di condurre retate nel raggio di un miglio da qualsiasi partita dei Mondiali o festival dei tifosi.

    "I Mondiali dovrebbero unire il mondo e non lasciare le famiglie a chiedersi se gli agenti dell'ICE saranno in attesa fuori dagli stadi", ha dichiarato la democratica Nellie Pou giovedì 19 marzo, in un clima di confusione su quando sarebbero stati effettivamente distribuiti i fondi per la sicurezza promessi alle 11 città ospitanti statunitensi dal Dipartimento della Sicurezza Interna.

    "Quando recentemente ho chiesto direttamente al capo dell'ICE (Lyons) una semplice assicurazione che si sarebbero tenuti lontani dalle partite, lui ha rifiutato. Questo è inaccettabile. Quindi la mia proposta di legge traccia una linea netta sul campo: niente retate dell'ICE.

    Non ci può essere un torneo di successo se tifosi e giocatori devono guardarsi le spalle. Vogliamo che le forze dell'ordine si concentrino su una forte sicurezza per i Mondiali, non sul raggiungimento delle quote di immigrazione civile. Non dovremmo permettere che la paura definisca questo momento e rovini le partite".

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  • MEXICO-CRIME-DRUGS-FUNERALAFP

    Violenza dei cartelli della droga

    Anche la sicurezza è stata al centro di un ampio dibattito il mese scorso, in seguito a un'ondata di violenze mortali in Messico, dove membri del cartello della droga «Jalisco Nueva Generación» (CJNG) sono stati coinvolti in scontri a fuoco letali con le forze armate del Paese, in seguito all'uccisione del loro leader, Nemesio Oseguera Cervantes, durante un'operazione dell'esercito.

    Oseguera Cervantes, noto come "El Mencho", era l'uomo più ricercato del Messico e almeno 25 membri della Guardia Nazionale sono stati uccisi nelle prime 24 ore dopo la sua morte, avvenuta il 22 febbraio.

    Con il Messico che ospiterà 13 partite dei Mondiali, di cui quattro a Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, l’ondata di violenza ha suscitato timori per la sicurezza dei tifosi durante i Mondiali.

    Tuttavia, la presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, ha insistito sul fatto che la violenza in corso non rappresentasse "alcun rischio" per i tifosi e ha successivamente rivelato l'intenzione di schierare 100.000 agenti di sicurezza, tra cui 20.000 soldati e 55.000 agenti di polizia, nell'ambito di una massiccia operazione volta a proteggere i tifosi in visita.

    Infantino si è quindi detto "molto rassicurato". "Va tutto bene", ha dichiarato il presidente della FIFA all'AFP. "Sarà spettacolare".

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    La guerra contro l'Iran

    Proprio lo scorso dicembre, Infantino ha consegnato a Trump il primo «Premio FIFA per la Pace». Tuttavia, il presidente americano ha ora precipitato il Medio Oriente, e di fatto il mondo intero, nel caos politico ed economico con una guerra contro l’Iran che gli Stati Uniti stanno conducendo e coordinando con Israele – un paese che diversi membri della FIFA continuano a chiedere venga escluso dalle competizioni internazionali e di club a causa del genocidio in corso a Gaza e dell’attuale invasione del Libano.

    Da un punto di vista finanziario e logistico, gli attacchi militari contro l'Iran potrebbero rendere molto più costoso per i tifosi recarsi ai Mondiali di calcio di questa estate, poiché i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle a causa della chiusura parziale dello Stretto di Hormuz.

    Di importanza molto, molto maggiore, però, è la scioccante perdita di vite umane tra i civili in Iran che ha spinto il ministro dello sport e della gioventù del paese, Ahmad Donyamali, ad affermare che era "assolutamente impossibile per noi partecipare ai Mondiali".

    L'Iran dovrebbe giocare tutte e tre le partite del girone negli Stati Uniti e una richiesta di spostare le partite in Messico è già stata respinta dalla FIFA, con Infantino che ha insistito sul fatto che Trump gli aveva personalmente assicurato che gli iraniani sarebbero stati "benvenuti" a competere. Trump, però, non ha ancora deviato dalla sua linea precedente secondo cui "non gli importa davvero" se lo faranno o meno e si è spinto addirittura a rivelare che non poteva garantire la sicurezza del 'Team Melli'.

    Un Infantino provocatorio ha dichiarato all'inizio di questo mese: "Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo FIFA per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo".

    Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, rimane la possibilità molto deprimente che un paese che si è qualificato per i Mondiali non partecipi perché si trova sotto i bombardamenti di una delle nazioni ospitanti.

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