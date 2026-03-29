In Europa, la Scozia si è qualificata per la sua prima Coppa del Mondo dal 1998 grazie a una vittoria incredibilmente drammatica per 4-2 sulla Danimarca, caratterizzata da una rovesciata di Scott McTominay, dal goal del vantaggio segnato da Kieran Tierney al 93° minuto e da Kenny McLean che ha scatenato scene di festa sfrenata all’Hampden Park segnando dalla propria metà campo praticamente con l’ultimo tiro della partita.
Anche a Budapest c'è stato il pandemonio, con Troy Parrott che, dopo la doppietta decisiva nella sorprendente vittoria per 2-0 sul Portogallo, ha realizzato una storica tripletta contro l’Ungheria, garantendo alla Repubblica d’Irlanda un posto negli spareggi UEFA a scapito dei padroni di casa.
Naturalmente, l'Irlanda è ormai fuori dai giochi dopo le semifinali di giovedì, ma con le quattro finali degli spareggi europei in programma martedì, insieme a due scontri intercontinentali separati, sapremo presto l'identità delle sei partecipanti rimanenti alla fase finale di questa estate, che si terrà negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada.
Quello che sappiamo già, però, è se i Mondiali saranno un successo o un disastro, perché, a poco più di due mesi dal calcio d'inizio, il torneo rimane avvolto nell'incertezza. GOAL ha raccolto le sei maggiori preoccupazioni in vista di quella che si sta già rivelando una competizione incredibilmente controversa...