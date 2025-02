Segnali incoraggianti da Koopmeiners: positivo contro l'Inter, viaggia verso la riconferma col PSV

L'olandese, schierato a centrocampo da Thiago Motta contro i nerazzurri, ha risposto con una prestazione molto solida.

La vittoria, dal peso specifico enorme, della Juventus contro l'Inter ha messo in evidenza anche la prestazione positiva di Teun Koopmeiners, protagonista di una prova in crescendo nel corso dei novanta minuti dell'Allianz Stadium.

Il centrocampista olandese, schierato con una maglia da titolare da Thiago Motta dopo l'iniziale panchina in Champions League contro il PSV, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti nel derby d'Italia che ha proiettato la Juve al quarto posto in classifica, seppur in coabitazione con la Lazio.

Un segnale davvero confortante, che certifica innanzitutto come la fiducia nell'ex Atalanta sia pressochè immutata, ma allo stesso tempo anche da parte del calciatore sono arrivati segnali vitali che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.