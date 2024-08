Segna, trascina e sorride: Thuram è l’uomo in più dell’Inter di Inzaghi

Due goal e altra prestazione super contro l’Atalanta: Thuram sempre più trascinatore dei nerazzurri in questo avvio di campionato. E Inzaghi sorride.

Quando un’estate fa l’Inter lo ha portato in Italia da svincolato, soffiandolo al Milan che era convinto di averlo già in pugno, i nerazzurri erano sicuri di aver fatto un affare, ma forse nemmeno loro si aspettavano di ritrovarsi in casa un attaccante così completo.

Perché Marcus Thuram gioca, lotta, segna, fornisce assist ai compagni, apre spazi, fa sponda. Attaccante moderno e volto da copertina dello scudetto della stella.

Un anno dopo, per quanto possibile, l’attaccante francese sta facendo ancora meglio, caricandosi sulle spalle il peso del reparto offensivo nerazzurro e trascinando l’Inter in questo avvio di campionato. Degli otto goal complessivi messi a segno dalla squadra di Inzaghi, sei portano la firma del francese.