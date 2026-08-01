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sebastiano esposito sassuolo cagliariGetty Images
Lelio Donato

Sebastiano Esposito rompe col Cagliari: "Ha lasciato il ritiro senza autorizzazione", cosa può succedere e le voci sul Napoli

Calciomercato
Cagliari

L'attaccante ha abbandonato il ritiro del Cagliari che ora si riserva di prendere provvedimenti nei confronti di Sebastiano Esposito. Il fratello di Pio negli scorsi giorni era stato accostato al Napoli.

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Clamorosa svolta nel braccio di ferro tra il Cagliari e Sebastiano Esposito.

L'attaccante campano, fratello dell'interista Francesco Pio, ha abbandonato il ritiro senza l'autorizzazione del club.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso Cagliari tramite un comunicato in cui parla di possibili provvedimenti nei confronti di Esposito.

Ma cosa può succedere ora? Esposito potrebbe davvero andare al Napoli?

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno.

    Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin.

    La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti" si legge sul sito del club sardo.

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