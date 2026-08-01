Sebastiano Esposito rompe col Cagliari: "Ha lasciato il ritiro senza autorizzazione", cosa può succedere e le voci sul Napoli

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Clamorosa svolta nel braccio di ferro tra il Cagliari e Sebastiano Esposito.
L'attaccante campano, fratello dell'interista Francesco Pio, ha abbandonato il ritiro senza l'autorizzazione del club.
Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso Cagliari tramite un comunicato in cui parla di possibili provvedimenti nei confronti di Esposito.
Ma cosa può succedere ora? Esposito potrebbe davvero andare al Napoli?