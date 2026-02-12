Getty
Sean Dyche licenziato dopo 114 giorni alla guida del Nottingham Forest, che si appresta a scrivere la storia della Premier League con il quarto allenatore della stagione.
Porta girevole: i tre allenatori del Nottingham Forest nel 2025-26
Dyche, che un tempo faceva parte della squadra giovanile del Forest sotto la guida del leggendario Brian Clough, è stato nominato solo a ottobre. È stato il terzo allenatore dei Reds dall'inizio della stagione 2025-26.
Nuno Espirito Santo, che nella scorsa stagione aveva portato la squadra alla qualificazione europea, è stato sollevato dal suo incarico il 9 settembre. Ange Postecoglou, reduce dall'aver interrotto il periodo di magra del Tottenham in termini di trofei, ha colmato il vuoto.
Il tecnico australiano ha collezionato otto partite senza vittorie in 39 giorni prima di essere a sua volta esonerato. Dyche era considerato una scelta solida per allontanare il Forest dalla zona retrocessione, ma ha collezionato solo 25 partite, vincendone 10.
Il prossimo allenatore del Forest: Pereira, ex tecnico dei Wolves, è in lizza
Il deludente pareggio con i Wolves, che ha visto il Forest tirare 35 volte in porta senza trovare il bersaglio, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo l'enigmatico proprietario dei Reds Evangelos Marinakis a prendere nuovamente una decisione drastica.
Una breve dichiarazione recita: "Il Nottingham Forest Football Club conferma che Sean Dyche è stato sollevato dal suo incarico di allenatore. Desideriamo ringraziare Sean e il suo staff per l'impegno profuso durante la loro permanenza al Club e auguriamo loro buona fortuna per il futuro. Non rilasceremo ulteriori commenti in questo momento".
Nessun club della Premier League ha mai avuto quattro allenatori permanenti in una sola stagione, il che significa che il Forest potrebbe riscrivere i libri di storia. The Athletic è tra quelli che riportano che l'ex allenatore dei Wolves Pereira è in lizza per occupare la panchina più calda.
Pereira è senza club da quando è stato allontanato dal Molineux a novembre. Ha supervisionato una serie di 10 partite senza vittorie all'inizio della stagione in corso. Tuttavia, durante la sua stagione d'esordio è riuscito a tenere i Wolves lontani dai guai. Il 57enne portoghese è anche ben noto a Marinakis, avendo portato l'Olympiacos alla doppietta campionato-coppa in Grecia nel 2014-15.
L'enigmatico Marinakis brandisce nuovamente l'ascia
Dyche ha parlato con i giornalisti del suo futuro dopo essere stato fischiato durante la partita contro i Wolves, con i tifosi del Forest sempre più delusi dal suo stile di gioco: "La gente può chiedere un cambiamento, ma poi spetta sempre ai proprietari decidere se cambiarlo o meno.
"Io lavoro sodo. Ci tengo a questo club. L'ho detto chiaramente. Lavoro sodo. Non sto dicendo che i giocatori non lo facciano, ma noi dello staff lo facciamo sicuramente, è il nostro lavoro. Lavoriamo sodo. Se il proprietario vuole cambiare, allora sta a lui decidere, è così che funziona il calcio oggi, è la realtà".
L'ex attaccante del Forest Rob Earnshaw ha recentemente spiegato a GOAL perché il carismatico Marinakis, che non ha mai paura di prendere decisioni importanti, è un bene per il calcio: "Mi piace il suo coinvolgimento. Penso che sia stato incredibile e che meriti molto credito perché non ha solo investito nella squadra di calcio, ma si è impegnato a fondo per portare il club al successo. È stato un viaggio infernale, un paio d'anni infernali, ma non sarebbe il Forest se fosse noioso e non avessimo personalità.
Il calcio è fatto di personalità, quindi mi piace molto. Non dovrebbero stare lì seduti senza mai farsi sentire in tribuna. Fanno parte della squadra di calcio e la loro personalità viene fuori. Sono assolutamente d'accordo".
Calendario delle partite del Nottingham Forest 2025-26: quante partite restano ai Reds?
Il Forest, che ha subito una sconfitta al terzo turno contro il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob Mac, non sarà in campo nella FA Cup questo fine settimana. Ha tempo fino al 19 febbraio, quando affronterà il Fenerbahce nella partita di andata dei play-off della fase a eliminazione diretta di Europa League, per trovare un nuovo allenatore.
I Reds sono stati accostati all'ex allenatore del Manchester City e della Nazionale italiana Roberto Mancini dopo aver interrotto il rapporto con Postecoglou. Anche l'allenatore del Fulham Marco Silva, un altro di quelli che conosce bene Marinakis, è stato accostato al Forest. Chiunque subentrerà erediterà una squadra che si trova a soli tre punti dalla zona retrocessione della Premier League, con 12 partite ancora da giocare.
