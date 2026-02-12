Sean Dyche licenziato dopo 114 giorni alla guida del Nottingham Forest, che si appresta a scrivere la storia della Premier League con il quarto allenatore della stagione.

Dyche ha parlato con i giornalisti del suo futuro dopo essere stato fischiato durante la partita contro i Wolves, con i tifosi del Forest sempre più delusi dal suo stile di gioco: "La gente può chiedere un cambiamento, ma poi spetta sempre ai proprietari decidere se cambiarlo o meno.

"Io lavoro sodo. Ci tengo a questo club. L'ho detto chiaramente. Lavoro sodo. Non sto dicendo che i giocatori non lo facciano, ma noi dello staff lo facciamo sicuramente, è il nostro lavoro. Lavoriamo sodo. Se il proprietario vuole cambiare, allora sta a lui decidere, è così che funziona il calcio oggi, è la realtà".

L'ex attaccante del Forest Rob Earnshaw ha recentemente spiegato a GOAL perché il carismatico Marinakis, che non ha mai paura di prendere decisioni importanti, è un bene per il calcio: "Mi piace il suo coinvolgimento. Penso che sia stato incredibile e che meriti molto credito perché non ha solo investito nella squadra di calcio, ma si è impegnato a fondo per portare il club al successo. È stato un viaggio infernale, un paio d'anni infernali, ma non sarebbe il Forest se fosse noioso e non avessimo personalità.

Il calcio è fatto di personalità, quindi mi piace molto. Non dovrebbero stare lì seduti senza mai farsi sentire in tribuna. Fanno parte della squadra di calcio e la loro personalità viene fuori. Sono assolutamente d'accordo".