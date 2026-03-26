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Se l'Italia batte l'Irlanda del Nord va al Mondiale? Il regolamento dei playoff, come funzionano gli spareggi
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L'ITALIA VINCE CONTRO L'IRLANDA DEL NORD: È QUALIFICATA?
Se l'Italia supera l'Irlanda del Nord nell'odierna partita di Bergamo non è qualificata al Mondiale 2026. La sfida di giovedì è infatti intermedia, visto che il successo porta solamente in finale.
Una tra Irlanda del Nord e Italia giocherà la finalissima in Galles o Bosnia (anch'esse impegnate oggi alle ore 20:45): quella varrà l'accesso al Mondiale.
La finale che vedrà di fronte una tra Galles e Bosnia Herzegovina e una tra Italia e Irlanda del Nord si gioca martedì 31 marzo alle ore 20.45.
ITALIA-IRLANDA DEL NORD, IL TABELLINO
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. Ct. O'Neill.
Arbitro: Makkelie (Olanda)
Ammoniti: -
Espulsi: -
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IL TABELLONE DEI PLAYOFF EUROPEI
SPAREGGI A
Italia-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia Herzegovina
Galles/Bosnia Herzegovina-Italia/Irlanda del Nord
SPAREGGI B
Ucraina-Svezia
Polonia-Albania
Ucraina/Svezia-Polonia/Albania
SPAREGGI C
Slovacchia/Kosovo-Turchia
SPAREGGI D
Danimarca-Macedonia del Nord
Repubblica Ceca-Irlanda
Repubblica Ceca/Irlanda-Danimarca/Macedonia del Nord