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Donnarumma Italia Irlanda del NordGetty Images
Francesco Schirru

Se l'Italia batte l'Irlanda del Nord va al Mondiale? Il regolamento dei playoff, come funzionano gli spareggi

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Playoff Mondiali 2026, nella serata odierna, in quel di Bergamo, l'Italia di Gattuso affronta l'Irlanda del Nord di O'Neill.

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  • L'ITALIA VINCE CONTRO L'IRLANDA DEL NORD: È QUALIFICATA?

    Se l'Italia supera l'Irlanda del Nord nell'odierna partita di Bergamo non è qualificata al Mondiale 2026. La sfida di giovedì è infatti intermedia, visto che il successo porta solamente in finale.

    Una tra Irlanda del Nord e Italia giocherà la finalissima in Galles o Bosnia (anch'esse impegnate oggi alle ore 20:45): quella varrà l'accesso al Mondiale.

    La finale che vedrà di fronte una tra Galles e Bosnia Herzegovina e una tra Italia e Irlanda del Nord si gioca martedì 31 marzo alle ore 20.45.

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  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD, IL TABELLINO

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

    IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. Ct. O'Neill.

    Arbitro: Makkelie (Olanda)

    Ammoniti: -

    Espulsi: -

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  • IL TABELLONE DEI PLAYOFF EUROPEI

    SPAREGGI A

    Italia-Irlanda del Nord

    Galles-Bosnia Herzegovina

    Galles/Bosnia Herzegovina-Italia/Irlanda del Nord

    SPAREGGI B

    Ucraina-Svezia

    Polonia-Albania

    Ucraina/Svezia-Polonia/Albania

    SPAREGGI C

    Slovacchia/Kosovo-Turchia

    SPAREGGI D

    Danimarca-Macedonia del Nord

    Repubblica Ceca-Irlanda

    Repubblica Ceca/Irlanda-Danimarca/Macedonia del Nord