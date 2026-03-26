Se l'Italia batte l'Irlanda del Nord va al Mondiale? Il regolamento dei playoff, come funzionano gli spareggi

Se l'Italia supera l'Irlanda del Nord nell'odierna partita di Bergamo non è qualificata al Mondiale 2026. La sfida di giovedì è infatti intermedia, visto che il successo porta solamente in finale.

Una tra Irlanda del Nord e Italia giocherà la finalissima in Galles o Bosnia (anch'esse impegnate oggi alle ore 20:45): quella varrà l'accesso al Mondiale.

La finale che vedrà di fronte una tra Galles e Bosnia Herzegovina e una tra Italia e Irlanda del Nord si gioca martedì 31 marzo alle ore 20.45.