Scuffet è l'idea del Milan dopo l'infortunio di Sportiello: l'occasione dopo una carriera sulle montagne russe

I rossoneri corrono ai ripari mettendo nel mirino il portiere del Cagliari: tra le tante sliding doors, il ritorno ai vertici?

La Nazionale di Cesare Prandelli è ricolma di speranza, quando si approccia ai Mondiali brasiliani, nel 2014: sarà per il ricordo, fresco, degli Europei del 2012, sarà perché, comunque, giocare un Mondiale è sempre "speciale". Ovviamente, nessuno sa che quello sarà l'ultimo, finora. Eppure c'era speranza, sì, anche in considerazione di alcuni profili che stavano sbocciando: Simone Scuffet era tra questi.

Starà lontano da Mangaratiba: guarderà gli Azzurri uscire ai gironi, poche settimane dopo aver condiviso con loro gli allenamenti a Coverciano. Perché Prandelli si fa un po' trascinare dall'hype generato dalle sue prestazioni e lo invita a conoscere l'ambiente della Nazionale, in quella che sarà l'estate che più tra tutte segnerà la sua carriera.

Dieci anni dopo, Simone Scuffet ha 28 anni e no, non è ancora diventato "il nuovo Gigi Buffon", come ci si aspettava. Dalla sua, però, potrebbe avere una delle più grandi occasioni che gli sono state offerte da quando ha sorpreso tutta Italia con la maglia dell'Udinese. Perché alla sua porta ha bussato il Milan. E allora sì, potrebbe di nuovo cambiare tutto.