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Inter esultanzaGetty Images
Andrea Ajello

Scudetto Inter, quando i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia: quanti punti mancano e in quale partita può arrivare l'aritmetica

Serie A
Inter
Napoli

La vittoria contro il Como e i passi falsi di Milan e Napoli hanno lanciato ulteriormente l'Inter verso lo scudetto: tutti gli scenari su quando i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia.

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Ormai è davvero conto alla rovescia per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter Dopo l'ultima giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri ottenere tre punti contro il Como mentre Napoli e Milan si sono fermate, pareggiando contro il Parma (la squadra di Antonio Conte) e perdendo contro l'Udinese (i rossoneri), il titolo di Campioni d'Italia è sempre più vicino.


L'Inter ha infatti allungato in classifica e a sei giornate dalla fine si trova con nove punti di vantaggio sul Napoli e addirittura 12 sul Milan. Situazione che quindi permette ai nerazzurri e ai suoi tifosi di poter fare i conti e pensare a quando potrà arrivare la matematica vittoria del campionato.


Ecco quando la squadra di Cristian Chivu può festeggiare lo scudetto, quanti punti mancano all'aritmetica e contro chi potrebbe arrivare.

  • QUANTI PUNTI MANCANO ALL'INTER PER VINCERE LO SCUDETTO?

    L'Inter deve guardare il Napoli, secondo in classifica, per capire quanti punti gli basteranno per proclamarsi Campioni d'Italia e togliere lo scudetto proprio alla squadra di Conte.


    Se il Napoli vincesse tutte le sei partite rimanenti andrebbe a 84 punti. L'Inter ne ha attualmente 75 e questo vuol dire che i nerazzurri dovrebbero fare ancora 10 punti in sei partite (tre vittorie e un pareggio o due vittorie e quattro pareggi). In caso di parità infatti ci sarebbe lo spareggio scudetto.

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  • QUANDO L'INTER PUÒ VINCERE LO SCUDETTO? LA PRIMA DATA POSSIBILE

    Ancora l'Inter non può avere certezza su quando effettivamente si proclamerà Campione d'Italia perché dipenderà dai risultati dei nerazzurri e del Napoli. La prima giornata in cui potrebbe verificarsi questo scenario è la trentacinquesima (tra due turni).


    Se infatti il Napoli ottenesse solo due punti (o meno) nelle prossime due partite e l'Inter le vincesse, la squadra di Chivu avrebbe un vantaggio di almeno 13 punti a quattro giornate dalla fine e non potrebbe essere più raggiunta.

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  • INTER CAMPIONE D'ITALIA, IN QUALE PARTITA PUÒ ARRIVARE L'ARITMETICA

    La conquista dello scudetto a quattro giornate dalla fine è quindi lo scenario "migliore" per l'Inter. Ponendo invece che Inter e Napoli faranno gli stessi punti nelle prossime giornate di campionato, i nerazzurri sarebbero aritmeticamente Campioni d'Italia dopo la trentaseiesima giornata, quindi quando ne mancherebbero due alla fine del campionato.


    L'Inter infatti ha nove punti di vantaggio sul secondo posto e se mantenesse questo distacco (o lo riducesse solo di 1-2 punti) vincerebbe il campionato nel match contro la Lazio all'Olimpico, in programma nel week end del 9-10 maggio.

  • INTER QUALIFICATA IN CHAMPIONS GIÀ NELLA PROSSIMA GIORNATA?

    L'Inter non potrà vincere lo scudetto già nella prossima giornata di Serie A, anche in caso di sconfitta del Napoli e vittoria dei nerazzurri. Ma la squadra di Chivu è a un passo da ottenere un altro traguardo, ovvero la qualificazione in Champions League.


    All'Inter infatti basta un punto nella prossima partita contro il Cagliari (in casa) per essere aritmeticamente dentro le prime quattro posizioni.

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