Scudetto Inter, quando i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia: quanti punti mancano e in quale partita può arrivare l'aritmetica

Ormai è davvero conto alla rovescia per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter Dopo l'ultima giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri ottenere tre punti contro il Como mentre Napoli e Milan si sono fermate, pareggiando contro il Parma (la squadra di Antonio Conte) e perdendo contro l'Udinese (i rossoneri), il titolo di Campioni d'Italia è sempre più vicino.





L'Inter ha infatti allungato in classifica e a sei giornate dalla fine si trova con nove punti di vantaggio sul Napoli e addirittura 12 sul Milan. Situazione che quindi permette ai nerazzurri e ai suoi tifosi di poter fare i conti e pensare a quando potrà arrivare la matematica vittoria del campionato.





Ecco quando la squadra di Cristian Chivu può festeggiare lo scudetto, quanti punti mancano all'aritmetica e contro chi potrebbe arrivare.