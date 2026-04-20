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Marco Trombetta

Scudetto all'Inter, quanto è merito di Chivu? Il Milan vede la Champions, la stagione è positiva? Conte e il Napoli sono definitivamente al capolinea? Il 3X3 di GOAL

Opinion
Serie A
Storie

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: Chivu e lo Scudetto ad un passo al primo anno all'Inter, la stagione del Milan e Conte sempre più lontano dal Napoli.

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  • Scudetto all'Inter, quanto è merito di Chivu?
  • Il Milan vede la Champions, la stagione è positiva?
  • Conte e il Napoli sono definitivamente al capolinea?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Michael Baldoin, Marco Trombetta e Andrea Ajello dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • ChivuGetty Images

    Scudetto all'Inter, quanto è merito di Chivu?

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  • "La ricetta di Chivu è stata semplice: non fare il fenomeno"

    Marco Trombetta - L'ho già detto in tempi non sospetti e lo ripeto ancor di più oggi: l'Inter, dopo l'addio di Simone Inzaghi, non aveva bisogno di un Cesc Fabregas, aveva bisogno proprio di un Cristian Chivu.

    Non aveva bisogno di rivoluzioni, stravolgimenti tattici, cambiamenti radicali, aveva bisogno di ritrovare fiducia e un'identità ben precisa che con Simone Inzaghi ha portato l'Inter nell'elite europea con due finali di Champions in tre anni.

    Nelle ultime stagioni, l'Inter è stata sempre la squadra più forte della Serie A. E lo era anche all'inizio di questa, come uomini, come compattezza, nonostante la perdita del suo condottiero in panchina. Chivu, dopo gli 'zero tituli' dell'ultima annata, avrebbe potuto seguire una nuova strada, con nuove idee, invece l'Inter aveva semplicemente bisogno di ritrovarsi. E con Chivu ci è riuscita.

    Chivu non ha fatto il fenomeno, come ormai troppo spesso si vede sulle panchine in giro per l'Europa, e questo è stato il fattore decisivo per riportare l'Inter sul tetto d'Italia, riuscendo a gestire situazioni non semplici come quelle di Barella e Thuram, che hanno attraversato una pesante fase di involuzione prima di rilanciarsi nel finale di stagione.

    Ha riportato Zielinski al top, ha valorizzato il talento di Pio Esposito, ha rimesso al centro del villaggio Dimarco e Calhanoglu, spremuti e demotivati dall'ultima annata. Chivu ha fatto tutto bene, senza inventarsi nulla. E' così che ha fatto centro al primo colpo.

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  • FBL-ITA-SERIE A-HELLAS VERONA-MILANAFP

    Il Milan vede la Champions, la stagione è positiva?

  • "Champions obiettivo minimo, sufficienza ma non di più"

    Michael Baldoin - È doveroso fare una precisazione: quando si parla del Milan, una delle società più vincenti della storia del calcio europeo, definire “positiva” una stagione solo per la qualificazione in Champions League rischia di essere riduttivo e, se non contestualizzato, anche fuorviante.

    È vero che, quando un club di questo livello affronta una stagione senza coppe europee, ci si aspetta sempre una squadra in grado di competere fino in fondo in tutte le competizioni. Ma è altrettanto vero che il Milan arrivava da una delle annate più complicate della sua storia recente, chiusa con un ottavo posto che imponeva una profonda rivoluzione.

    In estate il cambiamento è stato radicale: nuovo corso tecnico con Allegri in panchina, diverse cessioni importanti - tra cui Reijnders - e un mercato costruito tra esperienza e gioventù, con innesti di peso come Modrić e Rabiot. L’obiettivo dichiarato è sempre stato il ritorno in Champions League, ma per lunghi tratti della stagione il Milan ha persino conteso all’Inter un ruolo da protagonista nella lotta Scudetto, più del Napoli indicato come favorito alla vigilia. Tuttavia, nel momento decisivo, la squadra ha perso continuità.

    L’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia e la sconfitta in finale di Supercoppa a Riyadh rendono difficile parlare di una stagione pienamente positiva. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta piuttosto una tappa fondamentale nel percorso di ricostruzione del club e, al massimo, il raggiungimento di un obiettivo minimo che può valere una stagione sufficiente, ma non di più.

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  • Antonio Conte Parma Napoli 12042026Getty Images

    Conte e il Napoli sono definitivamente al capolinea?

  • "Conte e il Napoli devono dirsi addio prima che sia troppo tardi"

    Andrea Ajello - Ogni anno, verso fine stagione è più o meno la stessa storia; frecciatine, dichiarazioni poco concilianti e dubbi sul futuro. Antonio Conte è abituato a vivere queste situazioni, lo aveva fatto già ai tempi della Juventus e lo ha ripetuto all'Inter prima e poi al Napoli, un anno fa, e adesso. A volte il finale ha portato alla separazione, altre volte, come appunto a maggio scorso, no. E questa volta come andrà?

    Di solito Conte è abituato a lasciare da vincente come è accaduto alla Juventus e all'Inter; non sarebbe così al Napoli se decidesse di interrompere qui la storia con il club partenopeo. Sì, ha vinto la Supercoppa ma il vero obiettivo stagionale era confermarsi Campione d'Italia. Lascerebbe comunque dopo un biennio decisamente positivo e con gli applausi dei tifosi. Ed è anche il momento giusto per lui e per il Napoli di dirsi addio. Le incomprensioni tra De Laurentiis e il tecnico, dovute ad un rapporto sincero ma diretto, tra due caratteri forti, si sono superate un anno fa con la vittoria dello scudetto e la promessa di grandi investimenti. Ma adesso non c'è niente da festeggiare se non il raggiungimento dell'obbiettivo minimo, ovvero la qualificazione in Champions; e di conseguenza è più difficile per entrambe le parti trovare un compromesso per proseguire insieme.

    Non si può dimenticare quello che è successo tra ottobre e novembre, quando si aprì una crisi profonda dentro il Napoli, alimentata dalle parole di Conte: "Non ho voglia di accompagnare un morto". Situazione che aveva addirittura portato a pensare ad una possibile rottura anticipata nel bel mezzo della stagione. Difficilmente il Napoli potrà fare un altro mercato come l'ultimo, con 200 milioni spesi e in ogni caso De Laurentiis sarà più restio ad accontentare l'allenatore visto che le mosse dell'estate scorsa non si sono rivelate particolarmente vincenti. Ecco perché Conte e il Napoli sono probabilmente al capolinea; il posto vacante da ct dell'Italia affascina il tecnico ma anche senza il ritorno in Nazionale o senza una big pronta a prenderlo, il tecnico pugliese non avrebbe problemi a prendersi un anno di pausa. Un film già visto e rivisto.

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