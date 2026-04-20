Scudetto all'Inter, quanto è merito di Chivu? Il Milan vede la Champions, la stagione è positiva? Conte e il Napoli sono definitivamente al capolinea? Il 3X3 di GOAL

Marco Trombetta - L'ho già detto in tempi non sospetti e lo ripeto ancor di più oggi: l'Inter, dopo l'addio di Simone Inzaghi, non aveva bisogno di un Cesc Fabregas, aveva bisogno proprio di un Cristian Chivu.

Non aveva bisogno di rivoluzioni, stravolgimenti tattici, cambiamenti radicali, aveva bisogno di ritrovare fiducia e un'identità ben precisa che con Simone Inzaghi ha portato l'Inter nell'elite europea con due finali di Champions in tre anni.

Nelle ultime stagioni, l'Inter è stata sempre la squadra più forte della Serie A. E lo era anche all'inizio di questa, come uomini, come compattezza, nonostante la perdita del suo condottiero in panchina. Chivu, dopo gli 'zero tituli' dell'ultima annata, avrebbe potuto seguire una nuova strada, con nuove idee, invece l'Inter aveva semplicemente bisogno di ritrovarsi. E con Chivu ci è riuscita.

Chivu non ha fatto il fenomeno, come ormai troppo spesso si vede sulle panchine in giro per l'Europa, e questo è stato il fattore decisivo per riportare l'Inter sul tetto d'Italia, riuscendo a gestire situazioni non semplici come quelle di Barella e Thuram, che hanno attraversato una pesante fase di involuzione prima di rilanciarsi nel finale di stagione.

Ha riportato Zielinski al top, ha valorizzato il talento di Pio Esposito, ha rimesso al centro del villaggio Dimarco e Calhanoglu, spremuti e demotivati dall'ultima annata. Chivu ha fatto tutto bene, senza inventarsi nulla. E' così che ha fatto centro al primo colpo.