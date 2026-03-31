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Romelu Lukaku Napoli Como 11022026Getty Images
Michael Baldoin

È scontro tra Napoli e Lukaku: il belga non si presenta agli allenamenti, arriva la dura nota del club

Serie A
Napoli

L'attaccante non si è presentato agli allenamenti, saltando la convocazione del club: il Napoli ha deciso di intervenire con provvedimenti disciplinari.

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Sembrava essere sbocciato l’amore tra Romelu Lukaku e il Napoli, ma il belga è finito di nuovo al centro di un ciclone.

Nonostante la serenità ritrovata con la nuova maglia nella scorsa stagione dopo anni difficili, l’attaccante ha preso una decisione controversa, entrando in conflitto con il club, come già accaduto in passato con altre squadre.

Prima la fuga in Belgio, poi la mancata risposta alla convocazione degli azzurri: il Napoli ha reagito con una nota ufficiale, e la sua avventura all’ombra del Vesuvio sembra ormai vicina alla conclusione.

  • LUKAKU NON SI PRESENTA AL RADUNO

    Era previsto oggi il rientro in gruppo di Lukaku con il Napoli, ma così non è stato.

    L’attaccante belga non si è presentato a Castel Volturno, causando forte malumore in casa partenopea.

    L’ex Inter ha deciso di restare ad Anversa, in Belgio, nonostante la convocazione del club.

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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato."

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  • Lukaku storia InstagramInstagram

    IL MESSAGGIO DI LUKAKU

    Non è bastata la storia pubblicata da Lukaku su Instagram nella giornata di ieri a rasserenare l’ambiente, né a chiarire i motivi della sua scelta:

    "Questa stagione è stata dura per meho dovuto fare i conti con l'infortunio e con una perdita personale. So che negli ultimi giorni c'è stato parecchio rumore sulla mia situazione, ed è importante mettere in chiaro l'intera situazione. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente. Mi sono fatto controllare quando ero in Belgio, ed è venuto alla luce che c'era un'infiammazione al flessore dell'anca accanto alla cicatrice. Considerato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato all'inizio di novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio. Credo che avrete visto l'intervista che ho rilasciato a Verona. Non volterò mai le spalle al Napoli, voglio solo giocare e vincere con la mia squadra. Ma in questo momento devo essere sicuro di essere clinicamente al 100%: non lo sono stato recentemente e questo mi è costato mentalmente".

    "Quest'anno è stata durama alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la mia Nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi. Questa è l'unica cosa che voglio".

  • COSA SUCCEDE ORA?

    Come comunicato dal club, il Napoli procederà con i primi provvedimenti disciplinari.

    Per Lukaku è prevista una multa salata e l’esclusione dalla rosa fino a nuovo ordine, forse fino al termine della stagione.

    Non è esclusa nemmeno l’ipotesi di una risoluzione contrattuale, ma sarà necessario attendere le decisioni del club per capire se la vicenda proseguirà anche per vie legali.

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