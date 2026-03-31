È scontro tra Napoli e Lukaku: il belga non si presenta agli allenamenti, arriva la dura nota del club

Sembrava essere sbocciato l’amore tra Romelu Lukaku e il Napoli, ma il belga è finito di nuovo al centro di un ciclone.
Nonostante la serenità ritrovata con la nuova maglia nella scorsa stagione dopo anni difficili, l’attaccante ha preso una decisione controversa, entrando in conflitto con il club, come già accaduto in passato con altre squadre.
Prima la fuga in Belgio, poi la mancata risposta alla convocazione degli azzurri: il Napoli ha reagito con una nota ufficiale, e la sua avventura all’ombra del Vesuvio sembra ormai vicina alla conclusione.