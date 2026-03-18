Schmeichel e il drammatico annuncio dopo l'infortunio: "Ho scoperto che la mia carriera potrebbe essere finita"

“Ora avrò bisogno di due interventi chirurgici per sistemare la spalla. Mi sono strappato il bicipite, la cuffia dei rotatori, mi sono lussato la spalla e strappato il labbro. È andato tutto. Per dirla in termini che possiate capire, è come se un esterno si fosse strappato il legamento crociato anteriore e il tendine d'Achille contemporaneamente. Sembra che ci vorranno 10-12 mesi di riabilitazione. Il calcio è tutto per me. È stata tutta la mia vita, è stata tutta la mia identità".