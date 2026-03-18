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kasper-schmeichel(C)Getty Images
Vittorio Rotondaro

Schmeichel e il drammatico annuncio dopo l'infortunio: "Ho scoperto che la mia carriera potrebbe essere finita"

Il portiere del Celtic è alle prese con un brutto infortunio alla spalla che richiederà una lunga riabilitazione: "Potrei aver giocato la mia ultima partita".

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Non gioca dal 22 febbraio, quando ha difeso i pali del Celtic nella sconfitta casalinga contro l'Hibernian: questa potrebbe però essere stata l'ultima partita della carriera per Kasper Schmeichel.

L'estremo difensore danese è attualmente ai box per un grave infortunio alla spalla che richiederà addirittura due interventi chirurgici e una riabilitazione della durata di 10-12 mesi: a 39 anni (ne compirà 40 a novembre) sarà dura recuperare da uno stop del genere.

A esserne consapevole è lo stesso Schmeichel che, ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', ha ammesso di temere lo scenario di una carriera interrotta senza alcun preavviso: un evento imprevisto e per nulla programmato, come invece avrebbe preferito.

  • CARRIERA FINITA?

    Potrei aver giocato la mia ultima partita di calcio. Sono un calciatore dal giorno in cui sono nato. È devastante. Al momento faccio davvero fatica a rendermene conto. Martedì mi è stato comunicato che questa potrebbe essere la fine della mia carriera. Quando riuscirò a rimettermi in forma, potrei avere più di 40 anni".

    "Darò tutto quello che posso per vedere se riesco a tornare. Se riuscissi a riprendermi da un infortunio come questo, sarebbe probabilmente una delle più grandi imprese della mia carriera. Lotterò, proverò tutto quello che posso. Farò la riabilitazione".

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  • L'INFORTUNIO DI SCHMEICHEL

    Ora avrò bisogno di due interventi chirurgici per sistemare la spalla. Mi sono strappato il bicipite, la cuffia dei rotatori, mi sono lussato la spalla e strappato il labbro. È andato tutto. Per dirla in termini che possiate capire, è come se un esterno si fosse strappato il legamento crociato anteriore e il tendine d'Achille contemporaneamente. Sembra che ci vorranno 10-12 mesi di riabilitazione. Il calcio è tutto per me. È stata tutta la mia vita, è stata tutta la mia identità".

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  • IL CONFORTO DEL PADRE PETER

    "Qualunque fosse la situazione - ha dichiarato Peter Schmeichel sempre a 'CBS Sport Golazo' - che doveva affrontare, ho cercato di esserci, come padre, come papà. Non voglio che tutto questo finisca con un infortunio del genere. Un infortunio alla spalla per un portiere, non puoi immaginare quanto sia grave. Ogni volta che ti tuffi da quel lato, atterri proprio lì. È davvero grave. Cosa posso fare per aiutare Kasper?".

  • NIENTE PLAYOFF MONDIALE

    A fine mese, la Danimarca ospiterà la Macedonia del Nord nella semifinale del playoff di qualificazione ai Mondiali: un appuntamento a cui Kasper Schmeichel ovviamente non prenderà parte, e lo stesso vale per un ipotetico accesso alla competizione iridata.

    Al momento l'obiettivo è soltanto quello di affrontare con forza e dignità uno dei momenti più complicati di una carriera che potrebbe aver già detto tutto quello che aveva dire.

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