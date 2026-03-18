Schmeichel e il drammatico annuncio dopo l'infortunio: "Ho scoperto che la mia carriera potrebbe essere finita"

Non gioca dal 22 febbraio, quando ha difeso i pali del Celtic nella sconfitta casalinga contro l'Hibernian: questa potrebbe però essere stata l'ultima partita della carriera per Kasper Schmeichel.
L'estremo difensore danese è attualmente ai box per un grave infortunio alla spalla che richiederà addirittura due interventi chirurgici e una riabilitazione della durata di 10-12 mesi: a 39 anni (ne compirà 40 a novembre) sarà dura recuperare da uno stop del genere.
A esserne consapevole è lo stesso Schmeichel che, ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', ha ammesso di temere lo scenario di una carriera interrotta senza alcun preavviso: un evento imprevisto e per nulla programmato, come invece avrebbe preferito.