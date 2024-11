Schick chiama una Juventus senza attaccanti: tripletta all'Heidenheim, la sua stagione è finalmente decollata

Proprio mentre Motta sfida il Milan senza punte di ruolo, l'ex romanista torna protagonista a Leverkusen. Con un occhio rivolto a gennaio.

Rimpianti e desideri. Il primo risponde al nome di Moise Kean, che a Firenze ha ritrovato la forma e la gioia di giocare a calcio. E il secondo ha le fattezze di Patrik Schick, una vecchia conoscenza del nostro campionato che in Italia potrebbe anche rimettere piede.

Nei giorni scorsi, Schick è stato accostato alla Juventus in vista del mercato di gennaio: una sorta di "riparazione" del mancato acquisto dell'estate 2017, sfumato dopo le visite mediche. Ed è normale che sia così, considerato come in attacco Thiago Motta abbia gli uomini contati: Milik non c'è da tempo ormai immemore e ora è ai box pure Vlahovic, costretto a saltare il big match di San Siro contro il Milan.

Schick, intanto, non ci pensa. O forse sì. E in ogni caso sta vedendo finalmente decollare la propria stagione, come conferma la strepitosa prestazione pomeridiana contro l'Heidenheim.