Scatto Inter per Muharemovic: la valutazione del Sassuolo e la clausola a favore della Juventus

L’Inter segue da tempo Muharemovic, difensore classe 2003 che è finito nel mirino di diverse big italiane (piace molto anche alla Juve, suo ex club) e all’estero. Come riporta Alfredo Pedullà però nelle ultime ore il club nerazzurro ha piazzato uno scatto importante per provare ad assicurarsi il suo cartellino: tra le parti i contatti sono sempre più fitti e anche recentissimi. Inter e Sassuolo inoltre sono storicamente legate da un ottimo rapporto.