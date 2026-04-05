Scatto Inter per Muharemovic: la valutazione del Sassuolo e la clausola a favore della Juventus

Una marcia tricolore da provare a portare a termine nel migliore dei modi, poi in casa Inter arriverà il tempo di dare una ringiovanita alla rosa, specialmente per quel che riguarda la difesa, reparto dove con ogni probabilità ci saranno diversi cambiamenti.
Proprio per questo motivo l’Inter già da tempo ha iniziato a sondare il mercato dei difensori e ha individuato alcuni profili ritenuti primari.
Tra loro, come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, c’è anche Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo che con la sua Bosnia ha chiuso le porte del Mondiale all’Italia.