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Muharemovic SassuoloGetty Images
Nino Caracciolo

Scatto Inter per Muharemovic: la valutazione del Sassuolo e la clausola a favore della Juventus

Serie A
Inter
T. Muharemovic
Calciomercato

I nerazzurri insistono per Tarik Muharemovic, difensore centrale tra le rivelazioni di questa Serie A con la maglia del Sassuolo: quanto costa e a che punto è l’affare.

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Una marcia tricolore da provare a portare a termine nel migliore dei modi, poi in casa Inter arriverà il tempo di dare una ringiovanita alla rosa, specialmente per quel che riguarda la difesa, reparto dove con ogni probabilità ci saranno diversi cambiamenti.

Proprio per questo motivo l’Inter già da tempo ha iniziato a sondare il mercato dei difensori e ha individuato alcuni profili ritenuti primari.

Tra loro, come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, c’è anche Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo che con la sua Bosnia ha chiuso le porte del Mondiale all’Italia.

  • INTER-MUHAREMOVIC: LO STATO DELL’AFFARE

    L’Inter segue da tempo Muharemovic, difensore classe 2003 che è finito nel mirino di diverse big italiane (piace molto anche alla Juve, suo ex club) e all’estero. Come riporta Alfredo Pedullà però nelle ultime ore il club nerazzurro ha piazzato uno scatto importante per provare ad assicurarsi il suo cartellino: tra le parti i contatti sono sempre più fitti e anche recentissimi. Inter e Sassuolo inoltre sono storicamente legate da un ottimo rapporto.

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  • QUANTO COSTA MUHAREMOVIC

    Tarik Muharemovic è uno dei calciatori che maggiormente si è messo in mostra in questo campionato: punto fermo della difesa del Sassuolo, il bosniaco ha dimostrato di avere qualità importanti e ampi margini di miglioramento. La valutazione che il Sassuolo fa del cartellino Muharemovic è di 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

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  • LA CLAUSOLA A FAVORE DELLA JUVENTUS

    Dopo essersi messo in mostra con la Juventus Next Gen, Muharemovic si è trasferito al Sassuolo nell’estate del 2024m quando la squadra era in Serie B. Al momento della sua cessione ai neroverdi, la Juventus si è riservata il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. Tradotto: se il Sassuolo cederà il calciatore per 30 milioni, 15 andranno alla Juventus.

  • NON SOLO MUHAREMOVIC

    Se, come detto, l’Inter ha piazzato uno scatto importante per Muharemovic, allo stesso tempo i nerazzurri continuano a lavorare anche ad altri nomi, tra questi anche a quello di Solet dell’Udinese. Molto probabilmente, infatti, l’Inter cambierà tanto in difesa e i volti nuovi potrebbero essere diversi.

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