Scandalo alla vigilia dei Mondiali del 2030: vergogna per la Spagna e condanna internazionale dopo il disastro della partita contro l'Egitto

Alcuni giornali catalani, come «Ara» e «El Periódico», sono stati più severi nel criticare gli eccessi dei tifosi: il primo ha titolato «Chi non salta è musulmano», accompagnando il titolo con una foto di Yamal, mentre il secondo ha parlato di «scandalo mondiale», sottolineando che la partita era stata «macchiata da cori razzisti».

Da parte sua, il quotidiano Mundo Deportivo ha messo in evidenza il debutto del portiere Juan García con La Roja, scrivendo: «Finalmente Juan», mentre in piccolo, a lato della copertina, si leggeva: «Il portiere del Barcellona ha esordito con la nazionale spagnola al Cornella. La Spagna ha dominato la partita ma non è riuscita a segnare in un incontro segnato da cori razzisti».

Il quotidiano El Confidencial ha sottolineato il risultato di 0-0, affermando che dimostra la difficoltà di superare la difesa della nazionale egiziana nonostante la superiorità spagnola per gran parte dell'incontro.

È stato inoltre sottolineato che «alcuni tifosi hanno intonato cori antisportivi durante l’esecuzione dell’inno egiziano».