Scandalo alla vigilia dei Mondiali del 2030: vergogna per la Spagna e condanna internazionale dopo il disastro della partita contro l'Egitto

Il recente e sorprendente pareggio della nazionale spagnola in casa contro l'Egitto ha suscitato grande scalpore sulla stampa spagnola, i cui commenti si sono concentrati su quella che alcuni hanno definito una «vergogna», a seguito dell'attacco razzista da parte del pubblico spagnolo contro i musulmani durante l'esecuzione dell'inno nazionale egiziano.
Dal punto di vista tecnico, la colpa è stata attribuita al commissario tecnico Luis de la Fuente per i numerosi cambi effettuati contro i Faraoni, nonostante si trattasse dell'ultima prova prima dell'annuncio della rosa definitiva con cui La Roja disputerà i Mondiali del 2026.
Dato che la Spagna è stata inserita nel Gruppo 8 insieme all'Arabia Saudita, all'Uruguay e a Capo Verde, De la Fuente ha voluto mettere alla prova i suoi giocatori contro una squadra vicina e ha scelto l'Egitto, che a sua volta ha visto nella partita un'ottima occasione per rafforzare la fiducia dei propri giocatori di fronte alla numero uno al mondo, che, ironia della sorte, è scesa di due posizioni nella classifica FIFA a causa del risultato di ieri (0-0).