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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Scandalo alla vigilia dei Mondiali del 2030: vergogna per la Spagna e condanna internazionale dopo il disastro della partita contro l'Egitto

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Una grave violazione rischia di comportare sanzioni deterrenti

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Il recente e sorprendente pareggio della nazionale spagnola in casa contro l'Egitto ha suscitato grande scalpore sulla stampa spagnola, i cui commenti si sono concentrati su quella che alcuni hanno definito una «vergogna», a seguito dell'attacco razzista da parte del pubblico spagnolo contro i musulmani durante l'esecuzione dell'inno nazionale egiziano.

Dal punto di vista tecnico, la colpa è stata attribuita al commissario tecnico Luis de la Fuente per i numerosi cambi effettuati contro i Faraoni, nonostante si trattasse dell'ultima prova prima dell'annuncio della rosa definitiva con cui La Roja disputerà i Mondiali del 2026.

Dato che la Spagna è stata inserita nel Gruppo 8 insieme all'Arabia Saudita, all'Uruguay e a Capo Verde, De la Fuente ha voluto mettere alla prova i suoi giocatori contro una squadra vicina e ha scelto l'Egitto, che a sua volta ha visto nella partita un'ottima occasione per rafforzare la fiducia dei propri giocatori di fronte alla numero uno al mondo, che, ironia della sorte, è scesa di due posizioni nella classifica FIFA a causa del risultato di ieri (0-0).

  • Slogan razzisti: «islamofobia»

    Il quotidiano «As» ha puntato i riflettori sull'episodio razzista verificatosi durante l'esecuzione dell'inno nazionale egiziano, quando si sono levati fischi di disapprovazione accompagnati da cori vergognosi del tipo «Chi si rifiuta di saltare è musulmano», ripetuti più volte nel primo tempo.

    "AS" ha scritto in prima pagina: "Vergogna mondiale", e in alto sulla copertina di oggi, mercoledì, ha scritto: "Cori razzisti vergognosi allo stadio Cornella", sottolineando che "la Spagna potrebbe andare incontro a una possibile sanzione".

    In primo piano è stata inserita un'immagine del maxischermo dello stadio durante il tentativo di fermare il razzismo dei tifosi tra un tempo e l'altro, quando è stato attivato il protocollo della FIFA contro il razzismo; sullo schermo era scritto: "Vale la pena ricordare che le leggi sulla prevenzione della violenza nello sport vietano e puniscono la partecipazione attiva ad atti di violenza, odio o razzismo contro gli stranieri".

    Inoltre, "AS" ha sottolineato che la stampa internazionale (compresi i media egiziani) ha condannato l'accaduto definendolo uno "scandalo" che danneggia l'immagine della Spagna in vista dei Mondiali del 2030.

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  • Discriminazione nei confronti dell'Egitto

    La prima pagina del quotidiano catalano Sport ha dedicato ampio spazio al debutto internazionale del portiere del Barcellona Juan García con la nazionale spagnola.

    Ha inoltre sottolineato che i cori razzisti intonati da una parte del pubblico hanno rappresentato la "notizia peggiore" della partita, definendoli episodi "vergognosi" nel primo tempo, che hanno rovinato l'atmosfera della partita nonostante il dominio tecnico della Spagna.

    Il quotidiano Marca ha invece scritto "Cori vergognosi a Cornella", aggiungendo: "Pochi gol e tanti fischi", descrivendo i cori come discriminatori nei confronti della nazionale egiziana.

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  • Mundo Deportivo ignora l'accaduto... Una notizia che passa inosservata

    Alcuni giornali catalani, come «Ara» e «El Periódico», sono stati più severi nel criticare gli eccessi dei tifosi: il primo ha titolato «Chi non salta è musulmano», accompagnando il titolo con una foto di Yamal, mentre il secondo ha parlato di «scandalo mondiale», sottolineando che la partita era stata «macchiata da cori razzisti».

    Da parte sua, il quotidiano Mundo Deportivo ha messo in evidenza il debutto del portiere Juan García con La Roja, scrivendo: «Finalmente Juan», mentre in piccolo, a lato della copertina, si leggeva: «Il portiere del Barcellona ha esordito con la nazionale spagnola al Cornella. La Spagna ha dominato la partita ma non è riuscita a segnare in un incontro segnato da cori razzisti».

    Il quotidiano El Confidencial ha sottolineato il risultato di 0-0, affermando che dimostra la difficoltà di superare la difesa della nazionale egiziana nonostante la superiorità spagnola per gran parte dell'incontro.

    È stato inoltre sottolineato che «alcuni tifosi hanno intonato cori antisportivi durante l’esecuzione dell’inno egiziano».