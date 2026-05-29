Scamacca vuole tornare alla Roma, incontro con Gasperini: nodo economico e la posizione dell’Atalanta, l'attaccante può tornare in giallorosso

Il rapporto tra Scamacca e Gasperini rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda. Il centravanti ritroverebbe l’allenatore con cui ha vissuto la stagione migliore della propria carriera, culminata con 19 goal e la conquista dell’Europa League da protagonista.

A Trigoria Scamacca ritroverebbe anche Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo in pectore della Roma e dirigente che nell’agosto 2023 lo riportò in Italia dal West Ham per trasferirlo proprio all’Atalanta dopo l’esperienza inglese.

Il legame tra giocatore e tecnico si è consolidato anche fuori dal campo. Gasperini era presente al matrimonio dell’attaccante la scorsa estate e i contatti tra i due non si sarebbero mai interrotti.

Scamacca avrebbe inoltre confidato le proprie intenzioni ai compagni di Nazionale Mancini, Cristante e Pisilli prima di confermarle direttamente all’allenatore.



