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Atalanta v Sporting CP: Round of 16 Second Leg - UEFA Europa League 2023/24Getty Images Sport
Alessandro De Felice

Scamacca vuole tornare alla Roma, incontro con Gasperini: nodo economico e la posizione dell’Atalanta, l'attaccante può tornare in giallorosso

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L’attaccante dell’Atalanta ha ribadito al tecnico il desiderio di tornare in giallorosso ed è disposto a ridursi lo stipendio: la Dea lo valuta almeno 25 milioni di euro più bonus.

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Il ritorno alle origini potrebbe presto trasformarsi in una concreta opportunità di mercato.

Gianluca Scamacca vuole tornare alla Roma, club in cui è cresciuto calcisticamente e attualmente allenato da Gian Piero Gasperini, tecnico con cui ha già lavorato proprio all’Atalanta.

L’attaccante della Nazionale, legato ai bergamaschi fino al giugno 2027, avrebbe già manifestato apertamente la volontà di vestire nuovamente la maglia giallorossa, arrivando persino a dichiararsi disposto a ridurre il proprio ingaggio pur di favorire l’operazione.

  • L’INCONTRO CON GASP E LA VOLONTÀ DI SCAMACCA

    Secondo La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Scamacca avrebbe incontrato Gian Piero Gasperini in un centro sportivo dell’Eur.

    Durante il colloquio, il centravanti avrebbe ribadito al tecnico il proprio desiderio di tornare alla Roma, confermando la disponibilità a ridursi lo stipendio dagli attuali 3,2 milioni di euro a circa 2,5 milioni a stagione.

    Gasperini considererebbe Scamacca un profilo perfettamente funzionale al proprio sistema di gioco verticale e avrebbe dato il proprio gradimento all’eventuale operazione.

    L’allenatore vedrebbe nell’attaccante un’alternativa ideale a Malen all’interno delle rotazioni offensive della nuova Roma.

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  • LA POSIZIONE DELL’ATALANTA: IL PREZZO DI SCAMACCA

    L’ostacolo principale resta il costo del cartellino. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’Atalanta valuta Scamacca almeno 25 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta elevata dalla Roma per un giocatore che necessita di essere rilanciato dopo una stagione complicata.

    Per questo motivo sarà lo stesso attaccante a lavorare nelle prossime settimane insieme ai propri agenti per cercare di avvicinare le posizioni tra i due club.

    La Roma continua a monitorare la situazione ma non sarebbe intenzionata a sostenere un investimento così oneroso alle condizioni attuali.

    La situazione contrattuale potrebbe però favorire una trattativa. Scamacca ha un accordo in scadenza nel 2027 e non sembrano esserci segnali di un imminente rinnovo.

    L’Atalanta, inoltre, starebbe valutando una riduzione del monte ingaggi e il contratto dell’attaccante rappresenta uno dei più pesanti della rosa. Davanti a un’offerta ritenuta congrua, il club bergamasco potrebbe quindi prendere in considerazione una cessione già quest’estate.

    La Roma potrebbe anche tentare di abbassare l’esborso economico inserendo una contropartita tecnica nell’operazione.

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  • LEGAME SPECIALE CON GASPERINI E D’AMICO

    Il rapporto tra Scamacca e Gasperini rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda. Il centravanti ritroverebbe l’allenatore con cui ha vissuto la stagione migliore della propria carriera, culminata con 19 goal e la conquista dell’Europa League da protagonista.

    A Trigoria Scamacca ritroverebbe anche Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo in pectore della Roma e dirigente che nell’agosto 2023 lo riportò in Italia dal West Ham per trasferirlo proprio all’Atalanta dopo l’esperienza inglese.

    Il legame tra giocatore e tecnico si è consolidato anche fuori dal campo. Gasperini era presente al matrimonio dell’attaccante la scorsa estate e i contatti tra i due non si sarebbero mai interrotti.

    Scamacca avrebbe inoltre confidato le proprie intenzioni ai compagni di Nazionale Mancini, Cristante e Pisilli prima di confermarle direttamente all’allenatore.


  • IL RITORNO DI SCAMACCA A ROMA

    A 27 anni Scamacca sente il richiamo della propria città. L’attaccante considera arrivato il momento di tornare dove tutto è iniziato, anche per motivi familiari.

    A Roma vive infatti la sua famiglia e nella Capitale vorrebbe trasferirsi nuovamente anche la moglie Flaminia.

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  • MALEN-SCAMACCA, IL PIANO DI GASP

    Dal punto di vista tecnico, il giocatore sarebbe disposto ad accettare inizialmente il ruolo di vice-Malen.


    Le tre competizioni che attendono la Roma e la consueta gestione delle rotazioni offensive da parte di Gasperini garantirebbero comunque un impiego significativo.

    L’ultima parte della stagione all’Atalanta è stata caratterizzata da uno spazio ridotto per Scamacca, anche a causa del buon rendimento di Krstovic.

    La prospettiva di disputare la Champions League con la Roma rappresenta quindi un forte elemento di attrazione per l’attaccante, cresciuto nelle giovanili giallorosse prima delle esperienze a Eindhoven, Sassuolo, Ascoli, Genoa e West Ham.

    Scamacca è già nella Capitale e attende gli sviluppi di una trattativa che potrebbe riportarlo a Trigoria dopo anni trascorsi lontano dalla sua città.