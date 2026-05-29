Scamacca vuole tornare alla Roma, incontro con Gasperini: nodo economico e la posizione dell’Atalanta, l'attaccante può tornare in giallorosso

L’ostacolo principale resta il costo del cartellino. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’Atalanta valuta Scamacca almeno 25 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta elevata dalla Roma per un giocatore che necessita di essere rilanciato dopo una stagione complicata.
Per questo motivo sarà lo stesso attaccante a lavorare nelle prossime settimane insieme ai propri agenti per cercare di avvicinare le posizioni tra i due club.
La Roma continua a monitorare la situazione ma non sarebbe intenzionata a sostenere un investimento così oneroso alle condizioni attuali.
La situazione contrattuale potrebbe però favorire una trattativa. Scamacca ha un accordo in scadenza nel 2027 e non sembrano esserci segnali di un imminente rinnovo.
L’Atalanta, inoltre, starebbe valutando una riduzione del monte ingaggi e il contratto dell’attaccante rappresenta uno dei più pesanti della rosa. Davanti a un’offerta ritenuta congrua, il club bergamasco potrebbe quindi prendere in considerazione una cessione già quest’estate.
La Roma potrebbe anche tentare di abbassare l’esborso economico inserendo una contropartita tecnica nell’operazione.