Scamacca recupera per Bosnia-Italia? Le condizioni dell'attaccante azzurro in vista della finale dei playoff

Il fatto che si sia allenato con il gruppo vuol dire che Scamacca sta completando il suo percorso per il rientro.





Si tratterebbe di un recupero più veloce di quanto inizialmente previsto, visto che si parlava di uno stop di circa quindici o venti giorni.





Il problema muscolare accusato aveva fatto pensare anche alla possibilità che non rispondesse alla convocazione di Gattuso, ma Scamacca ha voluto esserci a Coverciano per mettersi a disposizione e provare ad essere pronto proprio per la finale dei playoff, dopo essere stato costretto alla tribuna contro l'Irlanda del Nord.