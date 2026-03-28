Scamacca recupera per Bosnia-Italia? Le condizioni dell'attaccante azzurro in vista della finale dei playoff

Il momento della verità si sta avvicinando a grandi passi: ancora pochi giorni di attesa e sapremo se l'Italia riuscirà a qualificarsi per i prossimi Mondiali.
Dopo non essere riuscita a staccare il pass per quelli del 2018 e del 2022, la Nazionale Azzurra si giocherà il tutto per tutto a Zenica, contro la Bosnia-Erzegovina, nella finale dei playoff.
Una partita nella quale non saranno ammessi margini di errore e alla quale gli uomini di Gattuso si dovranno presentare nelle migliori condizioni possibili.
Da questo punto di vista, da Coverciano sono arrivate buone notizie sul fronte Scamacca.