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Gianluca Scamacca ItalyGetty Images
Leonardo Gualano

Scamacca recupera per Bosnia-Italia? Le condizioni dell'attaccante azzurro in vista della finale dei playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

L'Italia affronterà la Bosnia-Erzegovina nella sfida che metterà il palio il pass per i Mondiali: le ultime sulle condizioni di Scamacca.

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Il momento della verità si sta avvicinando a grandi passi: ancora pochi giorni di attesa e sapremo se l'Italia riuscirà a qualificarsi per i prossimi Mondiali.

Dopo non essere riuscita a staccare il pass per quelli del 2018 e del 2022, la Nazionale Azzurra si giocherà il tutto per tutto a Zenica, contro la Bosnia-Erzegovina, nella finale dei playoff.

Una partita nella quale non saranno ammessi margini di errore e alla quale gli uomini di Gattuso si dovranno presentare nelle migliori condizioni possibili.

Da questo punto di vista, da Coverciano sono arrivate buone notizie sul fronte Scamacca.

  • SCAMACCA NUOVAMENTE IN GRUPPO

    L'Italia potrebbe presentarsi al cospetto della Bosnia-Erzegovina a ranghi praticamente completi.


    Nel corso della giornata di sabato, infatti, Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi con il gruppo.


    Questo vuol dire che il problema fisico che lo aveva costretto al forfait contro l'Irlanda del Nord potrebbe essere superato.

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  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    COSA AVEVA FERMATO SCAMACCA

    Gianluca Scamacca non gioca una partita ufficiale dallo scorso 18 marzo, da quando, cioè, è sceso in campo con l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.


    Da allora ha saltato la successiva sfida di campionato con il Verona a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro, oltre a quella dei playoff della Nazionale giocata a Bergamo contro l'Irlanda del Nord.

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  • A DISPOSIZIONE PER LA BOSNIA?

    Il fatto che si sia allenato con il gruppo vuol dire che Scamacca sta completando il suo percorso per il rientro.


    Si tratterebbe di un recupero più veloce di quanto inizialmente previsto, visto che si parlava di uno stop di circa quindici o venti giorni.


    Il problema muscolare accusato aveva fatto pensare anche alla possibilità che non rispondesse alla convocazione di Gattuso, ma Scamacca ha voluto esserci a Coverciano per mettersi a disposizione e provare ad essere pronto proprio per la finale dei playoff, dopo essere stato costretto alla tribuna contro l'Irlanda del Nord.

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    UN'OPZIONE IN PIÙ PER GATTUSO

    Qualora dovesse riuscire a tornare al top della condizione, Scamacca rappresenterebbe per Gattuso un'importante opzione in più.


    Non per scendere in campo dal 1', visto che a contendersi i due posti in attacco saranno Kean, Retegui e Pio Esposito, ma quantomeno per dare il suo apporto, in caso di necessità, a partita in corso.


    Gli ultimi segnali sono dunque stati positivi da questo punto di vista.

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