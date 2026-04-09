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Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Scamacca recupera per Atalanta-Juventus? Le condizioni dell'attaccante nerazzurro in vista del confronto diretto in Serie A

Serie A
Atalanta vs Juventus
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Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante nerazzurro in vista del match tra la Dea e i bianconeri, in programma sabato sera alla New Balance Arena.

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A due giorni dal confronto diretto in campionato contro la Juventus, Raffaele Palladino attende di capire se potrà fare affidamento su Gianluca Scamacca.

L'attaccante dell'Atalanta, fermo ai box dallo scorso 21 marzo, è il grande punto interrogativo in vista della sfida che vedrà la Dea ospitare la squadra di Luciano Spalletti sabato sera alla New Balance Arena.

Di seguito ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Scamacca e sul suo possibile recupero in vista di Atalanta-Juve.

  • L'INFORTUNIO DI SCAMACCA

    Scamacca si è fermato alla vigilia dell'ultimo turno di campionato prima della sosta nazionali. Il classe 1999 ha infatti accusato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore destro. Comunque convocato da Gattuso, Scamacca aveva saltato la gara contro l’Irlanda del Nord

    Il quadro evolutivo dell’infortunio, tuttavia, di Scamacca sembrava in sensibile miglioramento, tanto che il calciatore era tornato ad allenarsi in gruppo. Prima della gara contro la Bosnia però è arrivato un nuovo stop, una ricaduta che lo ha costretto a sedersi in tribuna a Zenica.

    Una volta rientrato a Bergamo, Scamacca si è sottoposto a nuovi esami che – come si legge nel comunicato diramato dall’Atalanta – hanno evidenziato una guarigione ancora incompleta della zona infortunata. “I controlli clinico-strumentali condotti al rientro dalla Nazionale hanno mostrato una evoluzione riparativa con guarigione ancora incompleta della già nota lesione di primo grado in regione adduttoria destra. L’atleta osserverà un percorso individuale e le condizioni cliniche verranno valutate giorno per giorno”, si legge.



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  • SI ALLENA PARZIALMENTE IN GRUPPO

    Rientrato a Bergamo dopo il naufragio azzurro in Bosnia, Scamacca ha ripreso gradualmente a lavorare e a partire dalla giornata di mercoledì 8 aprile ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo.

    Una notizia sicuramente importante e che lo avvicina al rientro in pianta stabile a disposizione di Palladino in vista del rush finale che mette in palio un posto in Europa, ovvero l'obiettivo stagionale - al pari della Coppa Italia - della formazione orobica.

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  • RECUPERA PER ATALANTA-JUVE?

    La situazione di Scamacca va sicuramente monitorata in vista di Atalanta-Juventus.

    A due giorni dalla partita, il centravanti orobico si sta allenando soltanto parzialmente in gruppo. La sensazione è che il calciatore possa comunque riuscire a strappare la convocazione per la gara della New Balance Arena. Rimane difficile, però, immaginare una sua presenza dal primo minuto contro i bianconeri.

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