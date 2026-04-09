Scamacca recupera per Atalanta-Juventus? Le condizioni dell'attaccante nerazzurro in vista del confronto diretto in Serie A

Scamacca si è fermato alla vigilia dell'ultimo turno di campionato prima della sosta nazionali. Il classe 1999 ha infatti accusato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore destro. Comunque convocato da Gattuso, Scamacca aveva saltato la gara contro l’Irlanda del Nord

Il quadro evolutivo dell’infortunio, tuttavia, di Scamacca sembrava in sensibile miglioramento, tanto che il calciatore era tornato ad allenarsi in gruppo. Prima della gara contro la Bosnia però è arrivato un nuovo stop, una ricaduta che lo ha costretto a sedersi in tribuna a Zenica.

Una volta rientrato a Bergamo, Scamacca si è sottoposto a nuovi esami che – come si legge nel comunicato diramato dall’Atalanta – hanno evidenziato una guarigione ancora incompleta della zona infortunata. “I controlli clinico-strumentali condotti al rientro dalla Nazionale hanno mostrato una evoluzione riparativa con guarigione ancora incompleta della già nota lesione di primo grado in regione adduttoria destra. L’atleta osserverà un percorso individuale e le condizioni cliniche verranno valutate giorno per giorno”, si legge.