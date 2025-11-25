Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Palladino Scamacca AtalantaGetty Images
Michael Baldoin

Scamacca entusiasta per il cambio sulla panchina dell'Atalanta: "Palladino ha portato idee chiare e positività: avevamo bisogno di un allenatore che ci facesse sentire al sicuro"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht, Scamacca ha preso parte alla conferenza stampa di rito al fianco di mister Palladino, elogiandone le qualità: "Avevamo bisogno di un allenatore che ci facesse sentire al sicuro".

Pubblicità

L'avvio di stagione dell’Atalanta è tra i più complicati della sua storia recente: il post-Gasperini, Ivan Juric, è rimasto al timone poco più di tre mesi.

Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, chiamato a riportare la squadra sui binari giusti. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Napoli al Maradona, il prossimo appuntamento è la trasferta in Germania contro l’Eintracht Francoforte.

Alla vigilia del match, insieme all’allenatore, ha parlato in conferenza stampa anche Gianluca Scamacca, che ha sottolineato l’impatto positivo del nuovo tecnico: "Avevamo bisogno di lui".

  • SCAMACCA: "HO RIVISTO UNA SQUADRA UNITA"

    "Ritrovare la forma? Più giochi e più hai continuità, ma fortunatamente abbiamo tante partite e c’è spazio anche per avere un minutaggio che ti consenta di entrare più in condizione”.

    E sulla sfida contro il Napoli: "Al Maradona sono entrato carico, ma la cosa che di me stesso e della squadra mi è piaciuta tanto è stata il fatto di giocare insieme: io ho fatto gol, ma poteva fare gol chiunque. Ho rivisto una squadra unita, questa è la cosa più importante e va oltre chi gioca e chi non gioca”.

    • Pubblicità

  • SCAMACCA: "HO PASSATO UN PERIODO DIFFICILE, MA SONO SEMPRE STATO DETERMINATO"

    "Infortuni? Non avevo mai avuto un’esperienza del genere, la cosa che ha fatto più male è stare lontano dalla squadra, a me piace andare in trasferta con loro, è stata questa la cosa più difficile, mentalmente sono stato carico e determinato, avevo un obiettivo: quello di essere qui in conferenza stampa (ride, ndr). È stata una lezione di vita, è stato un periodo tosto ma mi è servito molto”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCAMACCA: "PALLADINO HA PORTATO ENTUSIASMO: AVEVAMO BISOGNO DI UN ALLENATORE COSÌ"

    "Palladino? Ha portato entusiasmo, tranquillità ma soprattutto ci dà la sicurezza che ci serviva. Avevamo bisogno di un allenatore che confidasse in noi e ci facesse sentire al sicuro". 

  • PALLADINO: "LA PAROLA CHAMPIONS METTE EMOZIONE, MA NON ORA C'È SPAZIO PER I SENTIMENTI"

    "Esordio in Champions? Già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per quella. Dovremo essere concentrati, l'Eintracht è squadra forte e siamo dentro una competizione importante. Toglieremo l'emozione subito al fischio d'inizio. Vedo i ragazzi che quotidianamente danno tutto, questo mi lascia tranquillo e mi fa ben sperare per il futuro. In questi giorni ho ricevuto grandi risposte, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PALLADINO: "SONO ANDATO IN INGHILTERRA: MI HA IMPRESSIONATO L'ARSENAL"

    "Periodo senza panchina? A me è sembrata un'eternità, sono stati 5 mesi in cui comunque ho potuto ampliare l'esperienza personale e professionale. Sono stato tanto in giro, ho studiato l'inglese che per me è fondamentale in questo lavoro. Sono stato in Inghilterra, vedendo squadre e allenamenti: mi ha impressionato l'Arsenal, Arteta mi affascina molto come allenatore, ho cercato di studiare il campionato inglese. Ma nel frattempo seguivo quello italiano, con la speranza di ripartire al più presto, com'è successo poi con l'Atalanta". 

Bundesliga
Francoforte crest
Francoforte
SGE
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO