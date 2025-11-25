Scamacca entusiasta per il cambio sulla panchina dell'Atalanta: "Palladino ha portato idee chiare e positività: avevamo bisogno di un allenatore che ci facesse sentire al sicuro"

L'avvio di stagione dell’Atalanta è tra i più complicati della sua storia recente: il post-Gasperini, Ivan Juric, è rimasto al timone poco più di tre mesi.
Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, chiamato a riportare la squadra sui binari giusti. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Napoli al Maradona, il prossimo appuntamento è la trasferta in Germania contro l’Eintracht Francoforte.
Alla vigilia del match, insieme all’allenatore, ha parlato in conferenza stampa anche Gianluca Scamacca, che ha sottolineato l’impatto positivo del nuovo tecnico: "Avevamo bisogno di lui".