Scamacca ko, piange anche Spalletti: Italia senza centravanti, le possibili alternative

Il lungo stop di Scamacca complica i piani anche del ct Spalletti che perde il suo centravanti titolare. E le alternative non convincono del tutto.

L’infortunio in amichevole contro il Parma, la sensazione immediata di qualcosa di molto serio, poi il comunicato che purtroppo spazza via ogni dubbio.

Gianluca Scamacca ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno 6 mesi.

Uno stop che non solo complica terribilmente i piani dell’Atalanta, costretta subito a intervenire sul mercato per sostituirlo, ma anche quelli del commissario tecnico della Nazionale azzurra Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni.