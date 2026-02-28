Scaletta serata finale Sanremo, oggi quinta giornata e ultima serata: a che ora cantano i 30 in gara, co-conduttori e ospiti

Insieme ai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, questa sera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ci saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Il super ospite è Andrea Bocelli, mentre proseguiranno i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo con i Pooh.