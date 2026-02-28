Scaletta serata finale Sanremo, oggi quinta giornata e ultima serata: a che ora cantano i 30 in gara, co-conduttori e ospiti

Quinta e ultima serata questa sera al Teatro Ariston: c’è grande attesa per il vincitore dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che verrà svelato proprio questa sera.
Accompagnati da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, con super ospite Andrea Bocelli, Carlo Conti e Laura Pausini condurranno l’ultimo appuntamento di questa edizione del Festival.
I trenta Big in gara torneranno sul palco per l’ultima esibizione, riproponendo i brani in gara per le ultime votazioni in vista della nomina del vincitore.
Vediamo tutti gli orari e i cantanti scelti dai big in gara.