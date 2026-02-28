Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
76th Sanremo Music Festival 2026 - Day 4Getty Images Entertainment
GOAL

Scaletta serata finale Sanremo, oggi quinta giornata e ultima serata: a che ora cantano i 30 in gara, co-conduttori e ospiti

Quinta e ultima serata di questa edizione del Festival di Sanremo, in cui verrà eletto sul palco del Teatro Ariston il vincitore: la scaletta completa.

Pubblicità

Quinta e ultima serata questa sera al Teatro Ariston: c’è grande attesa per il vincitore dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che verrà svelato proprio questa sera.

Accompagnati da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, con super ospite Andrea Bocelli, Carlo Conti e Laura Pausini condurranno l’ultimo appuntamento di questa edizione del Festival.

I trenta Big in gara torneranno sul palco per l’ultima esibizione, riproponendo i brani in gara per le ultime votazioni in vista della nomina del vincitore.

Vediamo tutti gli orari e i cantanti scelti dai big in gara.

  • I CANTANTI IN GARA

    • Arisa – Magica favola
    • Bambole di pezza – Resta con me
    • Chiello – Ti penso sempre
    • Dargen D'Amico – Ai Ai
    • Ditonellapiaga – Che fastidio!
    • Eddie Brock – Avvoltoi
    • Elettra Lamborghini – Voilà
    • Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
    • Ermal Meta – Stella stellina
    • Fedez e Marco Masini – Male necessario
    • Francesco Renga – Il meglio di me
    • Fulminacci – Stupida sfortuna
    • J-Ax – Italia starter pack
    • Leo Gassmann – Naturale
    • Levante – Sei tu
    • Luchè – Labirinto
    • Lda e Aka 7even – Poesie clandestine
    • Malika Ayane – Animali notturni
    • Mara Sattei – Le cose che non sai di me
    • Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
    • Michele Bravi – Prima o poi
    • Nayt – Prima che
    • Patty Pravo – Opera
    • Raf – Ora e per sempre
    • Sal Da Vinci – Per sempre sì
    • Samurai Jay – Ossessione
    • Sayf – Tu mi piaci tanto
    • Serena Brancale – Qui con me
    • Tommaso Paradiso – I romantici
    • Tredici Pietro – Uomo che cade
    • Pubblicità

  • ORARI E SCALETTA DELLA FINALE

    In aggiornamento...

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CO CONDUTTORI E OSPITI

    Insieme ai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, questa sera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ci saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

    Il super ospite è Andrea Bocelli, mentre proseguiranno i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo con i Pooh.

0