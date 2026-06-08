Savona torna subito in Serie A all'Atalanta? Com'è andata la stagione dell'ex Juventus al Nottingham Forest: non gioca da mesi

Un anno dopo Nicolò Savona potrebbe fare il percorso inverso e tornare subito in Serie A.
L'ex giocatore della Juventus, dove era stato lanciato da Thiago Motta, sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta. A Bergamo è infatti appena arrivato Cristiano Giuntoli, che lo conosce molto bene.
Savona in realtà aveva iniziato discretamente in Premier League ma un serio infortunio al ginocchio lo ha costretto a chiudere con largo anticipo la sua stagione.
Ecco perché il Nottingham Forest potrebbe aprire alla sua cessione all'Atalanta: ma com'è andato Savona in Inghilterra?