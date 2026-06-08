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Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Savona torna subito in Serie A all'Atalanta? Com'è andata la stagione dell'ex Juventus al Nottingham Forest: non gioca da mesi

Calciomercato

L'ex terzino bianconero era esploso alla Juventus sotto gli occhi di Cristiano Giuntoli che oggi pensa di portarlo all'Atalanta dopo una stagione sfortunata al Nottingham Forest. Savona però non gioca da sei mesi.

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Un anno dopo Nicolò Savona potrebbe fare il percorso inverso e tornare subito in Serie A.

L'ex giocatore della Juventus, dove era stato lanciato da Thiago Motta, sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta. A Bergamo è infatti appena arrivato Cristiano Giuntoli, che lo conosce molto bene.

Savona in realtà aveva iniziato discretamente in Premier League ma un serio infortunio al ginocchio lo ha costretto a chiudere con largo anticipo la sua stagione.

Ecco perché il Nottingham Forest potrebbe aprire alla sua cessione all'Atalanta: ma com'è andato Savona in Inghilterra?

  • LANCIATO DA THIAGO MOTTA

    Nicolò Savona, classe 2003 nato ad Aosta, è un terzino destro di ruolo.

    Cresciuto nelle giovanili della Juventus, debutta nel calcio professionistico con la Next Gen nel 2022 ma viene lanciato nel grande calcio da Thiago Motta.

    L'ex tecnico bianconero lo fa debuttare in Serie A a sorpresa il 19 agosto del 2024 nel secondo tempo della gara casalinga contro il Como. E la settimana successiva viene schierato titolare a Verona segnando anche il suo primo goal.

    Il 2 ottobre Savona debutta pure in Champions League e anche con Tudor gioca da titolare tre delle ultime quattro giornate di campionato.

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  • LA CESSIONE AL NOTTINGHAM FOREST

    Nonostante l'ottima stagione disputata in Prima squadra, la scorsa estate Savona viene ceduto dalla Juventus al Nottingham Forest a titolo definitivo.

    Dietro la scelta ci sono ragioni più economiche che tecniche dato che questa operazione, chiusa per 13 milioni di euro più due di bonus, permette alla società bianconera di registrare una plusvalenza di 12 milioni.

    L'avventura di Savona alla Juventus si chiude con 40 presenze complessive tra tutte le competizioni, comprese le ultime tre al Mondiale per Club, e due goal realizzati.

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  • IL GRAVE INFORTUNIO

    Dopo aver superato un infortunio alla caviglia, Savona è subito titolare fisso in Premier League.

    L'ex Juventus gioca titolare tredici delle prime diciotto giornate trovando anche due volte la via della rete contro Manchester United e Liverpool.

    Dopo le feste di Natale però Savona finisce in panchina ma soprattutto, a fine gennaio, subisce un grave infortunio al ginocchio.

    Il terzino italiano è così costretto ad operarsi e da quel momento non è più tornato a disposizione chiudendo la sua prima stagione in Inghilterra con sole 20 presenze complessive, due goal e altrettanti assist.

  • L'INTERESSE DELL'ATALANTA

    Adesso, secondo quanto riporta Matteo Moretto, Savona sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta.

    Cristiano Giuntoli d'altronde ha avuto modo di apprezzare da vicino le qualità tecniche e umane del ragazzo ai tempi della Juventus.

    E come detto il Nottingham Forest potrebbe aprire alla cessione di Savona che non scende in campo ormai da sei mesi causa infortunio.

    L'eventuale acquisto di Savona peraltro favorirebbe probabilmente la cessione di Marco Palestra che resta il principale obiettivo dell'Inter per sostituire Dumfries.

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