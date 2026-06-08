Savona torna subito in Serie A all'Atalanta? Com'è andata la stagione dell'ex Juventus al Nottingham Forest: non gioca da mesi

Dopo aver superato un infortunio alla caviglia, Savona è subito titolare fisso in Premier League.

L'ex Juventus gioca titolare tredici delle prime diciotto giornate trovando anche due volte la via della rete contro Manchester United e Liverpool.

Dopo le feste di Natale però Savona finisce in panchina ma soprattutto, a fine gennaio, subisce un grave infortunio al ginocchio.

Il terzino italiano è così costretto ad operarsi e da quel momento non è più tornato a disposizione chiudendo la sua prima stagione in Inghilterra con sole 20 presenze complessive, due goal e altrettanti assist.