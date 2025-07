Sassuolo-Real Vicenza 5-0, tabellino e marcatori dell'amichevole: Pinamonti segna il primo goal della stagione dei neroverdi di Grosso

Prima amichevole estiva con un pokerissimo per la squadra di Grosso. In goal Pinamonti, Missori, Macchioni, Pierini e Alvarez.

Inizia con una vittoria convincente il ciclo di amichevoli che vede impegnato il Sassuolo di Fabio Grosso nel precampionato che anticipa il ritorno in Serie A della squadra emiliana.

I neroverdi battono 5-0 nella prima amichevole estiva a Ronzone il Real Vicenza. La formazione neroverde, schierata con un offensivo 4-2-4, è andata in rete con Pinamonti (su assist di Berardi), Missori, Macchioni, Pierini (gran goal da lontano) e Alvarez.

Nel secondo tempo Grosso ha cambiato tutti gli undici titolari. Non hanno preso parte alla gara Laurienté (in distinta ma non impiegato) e Thorstvedt (ancora in fase di recupero). Oltre ai cinque goal, il Sassuolo ha colpito una traversa con Berardi e si è visto annullare quattro reti (due a Pinamonti, due a Mulattieri).