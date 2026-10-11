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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gambino

Sassuolo-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Rabiot illude i rossoneri, puniti da Odenthal. Modric entra e illumina, Estupinan sempre in affanno

Serie A
Sassuolo vs Milan
Match report
Sassuolo
Milan

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Sassuolo: rossoneri avanti con Rabiot, ma i neroverdi trovano subito l'1-1 con Odenthal. Rabiot, Gila, Maignan e Modric i migliori tra i rossoneri, brillano Lauriente e Bakola.

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Il Milan non approfitta del pareggio tra Como e Roma: a Reggio Emilia finisce 1-1 tra i rossoneri e il Sassuolo di Aquilani, che tiene testa al Diavolo e risponde colpo su colpo dopo il goal di Rabiot, trovando il pareggio con la seconda rete in campionato di Odenthal.

Amorim riparte dal 4-4-1-1 visto contro il Lecce ma il Sassuolo gioca a viso aperto, pressa alto e quando può ripartire e attaccare la profondità spaventa il Milan: Berardi e Laurienté storicamente si esaltano quando vedono il Diavolo e anche stavolta creano scompiglio nella difesa rossonera, che dopo 20 minuti perde Matteo Gabbia, che nel tentativo di fermare il francese incappa in un grave infortunio al flessore.

Il Milan chiude la frazione in crescendo e Amorim decide di alzare ulteriormente il baricentro nella ripresa, inserendo Modric al posto di un Estupinan in difficoltà e passando al 3-4-2-1, con Moreira a tutta fascia a sinistra e Rabiot sulla trequarti. Una mossa che paga dividendi: è proprio Rabiot al 64' a sbloccare il match con un sinistro di potenza sul primo palo, che fulmina Muric.

Il Sassuolo risponde subito con una doppia grande chance, Maignan è provvidenziale prima su Bowie e poi su Thorstvedt, ma non può nulla sulla deviazione in mischia, su azione d'angolo, di Odenthal, subentrato nel primo tempo a Leysen, costretto al cambio per un problema al ginocchio.

Nel finale è ancora la squadra di Aquilani a sfiorare il goal, ma Maignan chiude la saracinesca ancora su Thorsvedt.

  • PAGELLE SASSUOLO-MILAN

    Pochi giocatori in Serie A riescono a condizionare la fase difensiva degli avversari come Lauriente (6,5), la cui velocità e intraprendenza spinge Amorim a diversi correttivi. Decisivo per il Sassuolo l'ingresso di Bowie (6,5), che regala nuove energie all'attacco, ma soprattutto l'opportunismo di Odenthal (7), che sugli sviluppi di un angolo trova il suo secondo goal in altrettante presenze in questo campionato. Tra i migliori anche un inesauribile Bakola (6,5).

    Nel Milan il migliore, goal a parte, è il solito Rabiot (7), ma vanno sottolineate anche un paio di parate importanti di Maignan (6,5), l'ottima prestazione difensiva di Gila (6,5) e l'ingresso positivo di Modric (6,5), autore dell'assist per il momentaneo 1-0 dei rossoneri. Un passo indietro per Pulisic (5,5) rispetto alla scintillante prestazione contro il Lecce, ma il peggiore tra gli ospiti è Estupinan (5), in affanno su Berardi.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Van der Brempt 6 (79' Cinquegrano sv), Caleta-Car 6, Leysen 6 (26' Odenthal 7), Doig 6,5; Adzic 6 (60' Thorstvedt 6), Matic 6,5 (79' Lipani sv), Bakola 6,5; Berardi 6,5, Esposito 6 (60' Bowie 6,5), Laurienté 6,5. All. Aquilani.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, Gabbia 5,5 (20' De Winter 6), Pavlovic 6, Estupinan 5 (46' Modric 6,5); Chukwueze 5,5 (85' Hutchinson sv), Musah 5,5 (78' Jashari sv), Rabiot 7, Moreira 6,5; Pulisic 5,5 (78' Cisse sv); Ramos 6. All Amorim

  • TABELLINO SASSUOLO-MILAN

    SASSUOLO-MILAN 1-1

    Marcatori: 63' Rabiot, 68' Odenthal

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Van der Brempt 6 (79' Cinquegrano sv), Caleta-Car 6, Leysen 6 (26' Odenthal 7), Doig 6,5; Adzic 6 (60' Thorstvedt 6), Matic 6,5 (79' Lipani sv), Bakola 6,5; Berardi 6,5, Esposito 6 (60' Bowie 6,5), Laurienté 6,5. All. Aquilani.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, Gabbia 5,5 (20' De Winter 6), Pavlovic 6, Estupinan 5 (46' Modric 6,5); Chukwueze 5,5 (85' Hutchinson sv), Musah 5,5 (78' Jashari sv), Rabiot 7, Moreira 6,5; Pulisic 5,5 (78' Cisse sv); Ramos 6. All Amorim

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Estupinan, De Winter, Ramos, Pavlovic, Thorsvedt

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