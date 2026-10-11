Sassuolo-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Rabiot illude i rossoneri, puniti da Odenthal. Modric entra e illumina, Estupinan sempre in affanno

Il Milan non approfitta del pareggio tra Como e Roma: a Reggio Emilia finisce 1-1 tra i rossoneri e il Sassuolo di Aquilani, che tiene testa al Diavolo e risponde colpo su colpo dopo il goal di Rabiot, trovando il pareggio con la seconda rete in campionato di Odenthal.

Amorim riparte dal 4-4-1-1 visto contro il Lecce ma il Sassuolo gioca a viso aperto, pressa alto e quando può ripartire e attaccare la profondità spaventa il Milan: Berardi e Laurienté storicamente si esaltano quando vedono il Diavolo e anche stavolta creano scompiglio nella difesa rossonera, che dopo 20 minuti perde Matteo Gabbia, che nel tentativo di fermare il francese incappa in un grave infortunio al flessore.

Il Milan chiude la frazione in crescendo e Amorim decide di alzare ulteriormente il baricentro nella ripresa, inserendo Modric al posto di un Estupinan in difficoltà e passando al 3-4-2-1, con Moreira a tutta fascia a sinistra e Rabiot sulla trequarti. Una mossa che paga dividendi: è proprio Rabiot al 64' a sbloccare il match con un sinistro di potenza sul primo palo, che fulmina Muric.

Il Sassuolo risponde subito con una doppia grande chance, Maignan è provvidenziale prima su Bowie e poi su Thorstvedt, ma non può nulla sulla deviazione in mischia, su azione d'angolo, di Odenthal, subentrato nel primo tempo a Leysen, costretto al cambio per un problema al ginocchio.

Nel finale è ancora la squadra di Aquilani a sfiorare il goal, ma Maignan chiude la saracinesca ancora su Thorsvedt.