Sassuolo-Lazio 2-6, pagelle e tabellino: Taylor, Isaksen, Noslin e Zaccagni salgono sulla giostra, Turati para due rigori, Thorstvedt espulso

La Lazio è uno spettacolo. Ottava vittoria nelle prime nove giornate di campionato, sei goal segnati, due rigori sbagliati, una sensazione di dominio. L'espulsione di Thorstvedt è un alibi solo parziale per il Sassuolo.

Finisce addirittura 6-2 per la squadra di Gattuso, che non molla un colpo e dopo un paio di minuti è già in vantaggio grazie a Taylor: goal convalidato dopo la conferma del VAR, nonostante Frattesi - in fuorigioco - faccia passare la palla tra le gambe nei pressi della porta.

Thorstvedt trova quasi subito l'1-1 su assist di Doig, ma al 18' è già 1-3: a segno anche Isaksen con un piazzato mancino e Floriani, di nuovo con l'intervento del VAR, che cambia la decisione dell'arbitro Zufferli dopo che questi in un primo momento aveva annullato per fuorigioco.

In un primo tempo scoppiettante c'è spazio anche per molto altro: intanto per l'espulsione diretta di Thorstvedt, autore di un inconcepibile intervento col piede a martello sulla gamba di Zaccagni, poi per il 2-3 di Esposito con un guizzo dentro l'area e per il poker, di testa, di Zaccagni.

Accade parecchio anche nel secondo tempo: la Lazio segna altre due volte, sempre con due destri da fuori area di Noslin, regalando dimensioni enormi al risultato, e si concede pure il lusso di farsi parare due rigori da Turati, il primo di Zaccagni e il secondo di Frattesi.

La Lazio di Gattuso, così, è di nuovo prima da sola. Come sabato scorso dopo il 2-1 al Parma. E come nel weekend aspetterà il risultato dell'Inter, che ora è a -3 e in caso di vittoria aggancerebbe nuovamente i capitolini a quota 25 punti.







