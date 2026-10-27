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Sassuolo LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Sassuolo-Lazio 2-6, pagelle e tabellino: Taylor, Isaksen, Noslin e Zaccagni salgono sulla giostra, Turati para due rigori, Thorstvedt espulso

Serie A
Sassuolo vs Lazio
Match report
Sassuolo
Lazio

Altra vittoria sonante della Lazio di Gattuso, di nuovo prima almeno per 24 ore in attesa dell'Inter: prestazione show, al Sassuolo non bastano Thorstvedt ed Esposito. Espulso il norvegese al 32'.

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La Lazio è uno spettacolo. Ottava vittoria nelle prime nove giornate di campionato, sei goal segnati, due rigori sbagliati, una sensazione di dominio. L'espulsione di Thorstvedt è un alibi solo parziale per il Sassuolo.

Finisce addirittura 6-2 per la squadra di Gattuso, che non molla un colpo e dopo un paio di minuti è già in vantaggio grazie a Taylor: goal convalidato dopo la conferma del VAR, nonostante Frattesi - in fuorigioco - faccia passare la palla tra le gambe nei pressi della porta.

Thorstvedt trova quasi subito l'1-1 su assist di Doig, ma al 18' è già 1-3: a segno anche Isaksen con un piazzato mancino e Floriani, di nuovo con l'intervento del VAR, che cambia la decisione dell'arbitro Zufferli dopo che questi in un primo momento aveva annullato per fuorigioco.

In un primo tempo scoppiettante c'è spazio anche per molto altro: intanto per l'espulsione diretta di Thorstvedt, autore di un inconcepibile intervento col piede a martello sulla gamba di Zaccagni, poi per il 2-3 di Esposito con un guizzo dentro l'area e per il poker, di testa, di Zaccagni.

Accade parecchio anche nel secondo tempo: la Lazio segna altre due volte, sempre con due destri da fuori area di Noslin, regalando dimensioni enormi al risultato, e si concede pure il lusso di farsi parare due rigori da Turati, il primo di Zaccagni e il secondo di Frattesi.

La Lazio di Gattuso, così, è di nuovo prima da sola. Come sabato scorso dopo il 2-1 al Parma. E come nel weekend aspetterà il risultato dell'Inter, che ora è a -3 e in caso di vittoria aggancerebbe nuovamente i capitolini a quota 25 punti.


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  • PAGELLE SASSUOLO-LAZIO

    Incredibile la partita di Turati: prende sei goal, ma para due rigori. Solo Esposito punge nell'attacco del Sassuolo, mentre la difesa di Aquilani è ancora una volta un disastro: da Cinquegrano a Odenthal, passando per Caleta-Car, il reparto va in confusione contro gli attacchi della Lazio. Troppi errori per Lipani. Ma a cambiare la partita è l'ingenuo Thorstvedt, che peraltro aveva segnato l'1-1.

    Tutti promossi nella Lazio, in primis i soliti Taylor e Isaksen. Noslin gioca gran parte della gara per la squadra, poi esplode nel secondo tempo con la doppietta che chiude definitivamente i conti. Zaccagni segna e sbaglia un rigore, penalty fallito anche da Frattesi. Prima gioia in Serie A per Floriani Mussolini.

    SASSUOLO (4-3-3): Turati 6.5; Cinquegrano 5, Caleta-Car 4.5 (82' Walukiewicz sv), Odenthal 4.5, Doig 6; Thorstvedt 5, Lipani 5, Bakola 5 (46' Sulemana 5); Berardi 5 (63' Candé 5.5), Esposito 6.5 (63' Bowie 5.5), Laurienté 5 (70' Ghion sv). All. Aquilani

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 7 (63' Lazzari 6), Sutalo 6.5, Diogo Leite 6.5, Nuno Tavares 6.5 (63' Pedraza 6); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7.5 (46' Dele-Bashiru 6.5); Isaksen 7.5 (63' Cancellieri 6), Noslin 7.5 (71' Pinamonti sv), Zaccagni 7. All. Gattuso

  • TABELLINO SASSUOLO-LAZIO

    SASSUOLO-LAZIO 2-6

    Marcatori: 2' Taylor (L), 5' Thorstvedt (S), 13' Isaksen (L), 16' Floriani (L), 43' Esposito (S), 45'+1 Zaccagni (L), 55' Noslin (L), 65' Noslin (L)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car (82' Walukiewicz), Odenthal, Doig; Thorstvedt, Lipani, Bakola (46' Sulemana); Berardi (63' Candé), Esposito (63' Bowie), Laurienté (70' Ghion). All. Aquilani

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (63' Lazzari), Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares (63' Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (46' Dele-Bashiru); Isaksen (63' Cancellieri), Noslin (71' Pinamonti), Zaccagni. All. Gattuso

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Taylor, Berardi

    Espulsi: 32' Thorstvedt

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