Sassuolo-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Esposito a segno, Matic illuminante, Conceiçao fumoso, Zhegrova fa doppietta, la decide Adzic

Partita folle al 'Mapei Stadium' dove il Sassuolo infligge la prima sconfitta stagionale alla Juventus di Spalletti, finisce 3-2. A decidere la gara è proprio Adzic all'ultimo minuto di recupero.
I bianconeri partono forte e dopo un paio di minuti sfiorano il vantaggio con Nico Gonzalez, che scheggia la traversa. Il Sassuolo però non sta a guardare anche se non crea grosse occasioni da goal.
Tra i più attivi nella Juventus c'è Alajbegovic che mette in mezzo un pallone invitante dopo una bellissima azione personale, ma non trova compagni in area.
In avvio di ripresa una fiammata per parte: Muric salva su Alajbegovic, Vicario su Berardi. Spalletti inserisce Zhegrova e Woltemade ma passa il Sassuolo col taglio di Esposito su imbucata geniale di Matic. La Juventus si getta in avanti e nel finale trova il pareggio proprio con Zhegrova.
Nel finale succede di tutto col Sassuolo di nuovo avanti con Bowie. Zhegrova la riprende di nuovo ma all'ultimo minuto di recupero proprio l'ex Adzic punisce una Juventus troppo sbilanciata in avanti.