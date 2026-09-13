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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Sassuolo-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Esposito a segno, Matic illuminante, Conceiçao fumoso, Zhegrova fa doppietta, la decide Adzic

Serie A
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus

I bianconeri cadono per la prima volta, il Sassuolo vince 3-2. A decidere la gara è il goal di Adzic all'ultimo minuto di recupero, inutile la doppietta di Zhegrova.

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Partita folle al 'Mapei Stadium' dove il Sassuolo infligge la prima sconfitta stagionale alla Juventus di Spalletti, finisce 3-2. A decidere la gara è proprio Adzic all'ultimo minuto di recupero.

I bianconeri partono forte e dopo un paio di minuti sfiorano il vantaggio con Nico Gonzalez, che scheggia la traversa. Il Sassuolo però non sta a guardare anche se non crea grosse occasioni da goal.

Tra i più attivi nella Juventus c'è Alajbegovic che mette in mezzo un pallone invitante dopo una bellissima azione personale, ma non trova compagni in area.

In avvio di ripresa una fiammata per parte: Muric salva su Alajbegovic, Vicario su Berardi. Spalletti inserisce Zhegrova e Woltemade ma passa il Sassuolo col taglio di Esposito su imbucata geniale di Matic. La Juventus si getta in avanti e nel finale trova il pareggio proprio con Zhegrova.

Nel finale succede di tutto col Sassuolo di nuovo avanti con Bowie. Zhegrova la riprende di nuovo ma all'ultimo minuto di recupero proprio l'ex Adzic punisce una Juventus troppo sbilanciata in avanti.

  • PAGELLE SASSUOLO-JUVENTUS

    Muric (6.5) le prende tutte, Cinquegrano (5.5) soffre Alajbegovic, Matic (7.5) mette sostanza e qualità, Bakola (7) entra bene, Berardi (6) impreciso, Esposito (7) letale ma la decide Bowie (7)

    Kalulu (5.5) si perde Esposito, Lucumi (5.5) e Kelly (5.5) sbagliano tanto, Koopmeiners (5) evanescente, Conceiçao (5.5) fumoso, Zhegrova (7) cambia la partita, Woltemade (5.5) non incide, Kolo Muani (5) non si vede mai.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Cinquegrano 5.5, Idzes 6, Leysen 6, Doig 6; Thorstvedt 6 (71' Adzic 6.5), Matic 7, Lipani 6.5 (55' Bakola); Berardi 6 (70' Dominguez), Esposito 7 (70' Bowie), Laurienté 6. All. Aquilani

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Lucumí 5.5 (46' Kelly 5.5), Celik 6; Douglas Luiz 5, Koopmeiners 5 (71' Sarr 6); Conceiçao 5.5 (60' Zhegrova 7.5), Nico Gonzalez 6 (60' Woltemade 5.5), Alajbegovic 6.5; Kolo Muani 5. All. Spalletti

    • Pubblicità

  • TABELLINO SASSUOLO-JUVENTUS

    SASSUOLO-JUVENTUS 3-2

    Marcatori: 65' Esposito, 82' Zhegrova, 89' Bowie, 91' Zhegrova, 94' Adzic

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Cinquegrano 5.5, Idzes 6, Leysen 6, Doig 6; Thorstvedt 6 (71' Adzic 6.5), Matic 7, Lipani 6.5 (55' Bakola); Berardi 6 (70' Dominguez), Esposito 7 (70' Bowie), Laurienté 6. All. Aquilani

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Lucumí 5.5 (46' Kelly 5.5), Celik 6; Douglas Luiz 5, Koopmeiners 5 (71' Sarr 6); Conceiçao 5.5 (60' Zhegrova 7.5), Nico Gonzalez 6 (60' Woltemade 5.5), Alajbegovic 6.5; Kolo Muani 5. All. Spalletti

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Lucumi, Lipani, Douglas Luiz, Leysen

    Espulsi: nessuno

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