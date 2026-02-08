Sassuolo-Inter 0-5, pagelle e tabellino: nerazzurri inarrestabili, Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique firmano la manita

Non è ancora il momento per parlare di scatti decisivi, ma la sensazione è quella che l’Inter si sia alzata sui pedali per dare un primo e vero proprio strappo nella corsa che conduce direttamente allo Scudetto.

La compagine nerazzurra infatti supera di slancio anche l’ostacolo Sassuolo e inanella la sua quinta vittoria consecutiva in campionato.

Un successo che non ammette repliche, così come confermato dallo 0-5 finale, ma i meneghini al Mapei Stadium sono stati anche ‘chirurgici’, riuscendo a colpire nei momenti che più contavano. Sì, perché in apertura a farsi preferire è stato soprattutto il Sassuolo che, dopo circa un minuto di gioco, è andato con Koné ad un passo da quel goal che avrebbe potuto cambiare completamente il volto del match, negato solo da un intervento di Dimarco a Sommer ormai battuto.

L’Inter impiega un po’ di tempo ad entrare realmente in partita ma, una volta premuto il piede sull’acceleratore, ha fatto valere tutta la sua superiorità tecnica. Il discorso per i nerazzurri si fa in discesa al 19’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco, è Bisseck a svettare più in alto di tutti e a mettere in difficoltà un Muric non perfetto nella circostanza.

Avanti di un goal, la squadra di Chivu si scioglie e, dopo essere andata ad un soffio dal raddoppio ancora con Bisseck ed aver colpito una traversa con Dimarco, raddoppia al 28’ quando è Thuram ad inserirsi in maniera vincente in area avversaria, sfruttando un assist ancora dello scatenato terzino nerazzurro.

Il Sassuolo prova a restare in partita e al 41’ trova anche il modo di riaprirla con Thorstvedt, ma il suo goal viene annullato per una posizione di fuorigioco di Laurienté ad inizio azione.

Nella ripresa alla capolista bastano pochi minuti per chiudere definitivamente i giochi, ovvero quelli che vanno dal 50’, quando Lautaro Martinez cala il tris, al 54’, quando è Akanji a segnare sugli sviluppi di un corner battuto perfettamente dal solito Dimarco.

L’ultima parte di gara scappa via senza grandi sussulti, con l’Inter chiamata soprattutto a gestire i quattro goal di vantaggio e la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Matic al 58’. L’ultimo squillo se lo regala Luis Henrique che, in prossimità del triplice fischio finale, fissa il risultato sul definitivo 0-5.

I meneghini dunque continuano a volare e lanciano un chiaro messaggio agli inseguitori, mentre al Sassuolo resta soprattutto un buon primo tempo.