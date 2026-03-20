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Fabio Grosso SassuoloGetty Images
Alessandro De Felice

Sassuolo in emergenza per la Juventus, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A”

Un caso accertato e cinque con sintomi nel gruppo squadra, giocatori isolati e Lega informata. Grosso: "Organico decimato ma siamo pronti per la Juventus".

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Emergenza sanitaria in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma domani sera alle 20:45 allo Stadium per la 30ª giornata di Serie A. 

Il club neroverde si presenta all’appuntamento con una situazione delicata all’interno dello spogliatoio, dove è stato riscontrato un caso di pertosse accertata e altri cinque con sintomi compatibili

Una condizione che ha costretto la società ad adottare misure immediate di isolamento e prevenzione, incidendo inevitabilmente sulla preparazione della gara.

  • IL COMUNICATO DEL SASSUOLO

    A rendere nota la situazione è stato lo stesso Sassuolo attraverso un comunicato ufficiale:

    “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”.

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  • CHI NON GIOCA JUVENTUS-SASSUOLO

    La società non ha diffuso i nomi dei giocatori coinvolti, ma ha confermato che si tratta di sei soggetti complessivi, già isolati dal resto del gruppo.

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  • ISOLAMENTO E PROTOCOLLI SANITARI

    Il Sassuolo ha spiegato nel dettaglio le misure adottate per contenere la situazione: 

    “I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie”.

    Parallelamente, il club ha avviato una profilassi preventiva per tutti gli altri componenti della squadra risultati asintomatici: 

    Tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi”, ha aggiunto la società, indicando un intervento mirato a prevenire eventuali contagi.

  • SERIE A INFORMATA E SITUAZIONE SOTTO OSSERVAZIONE

    La gestione dell’emergenza è stata condivisa anche con le istituzioni calcistiche. Il Sassuolo ha infatti comunicato di aver già informato la Lega Serie A: 

    “Il club ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”.

    Una situazione in continua evoluzione che viene monitorata giorno dopo giorno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sanitaria dell’intero gruppo squadra.

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  • GROSSO: “SETTIMANA DIFFICILE, ORGANICO RIDOTTO”

    A commentare il momento è stato anche l’allenatore Fabio Grosso, che in conferenza stampa ha evidenziato le difficoltà vissute negli ultimi giorni: 

    Settimana particolare, abbastanza difficile. Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare”, ha dichiarato il tecnico.

    Grosso ha poi sottolineato l’impatto sull’organico e sulla preparazione della partita: 

    Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita”, ha aggiunto, ammettendo implicitamente una rosa ridotta.

  • VERSO JUVENTUS-SASSUOLO CON EMERGENZA E INCERTEZZE

    Il Sassuolo arriva così alla sfida contro la Juventus in una condizione complessa, con diversi giocatori indisponibili o in dubbio a causa della situazione sanitaria interna. 

    L’organico decimato dovrà affrontare una delle partite più impegnative della stagione in una situazione di emergenza che ha segnato profondamente la settimana di preparazione.

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