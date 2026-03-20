Sassuolo in emergenza per la Juventus, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A”

Emergenza sanitaria in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma domani sera alle 20:45 allo Stadium per la 30ª giornata di Serie A.
Il club neroverde si presenta all’appuntamento con una situazione delicata all’interno dello spogliatoio, dove è stato riscontrato un caso di pertosse accertata e altri cinque con sintomi compatibili.
Una condizione che ha costretto la società ad adottare misure immediate di isolamento e prevenzione, incidendo inevitabilmente sulla preparazione della gara.