Sassuolo in emergenza per la Juventus, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A”

Un caso accertato e cinque con sintomi nel gruppo squadra, giocatori isolati e Lega informata. Grosso: "Organico decimato ma siamo pronti per la Juventus".

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